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Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne indirim gelecek mi?

08.12.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak tespit edildi. Ancak Motorlu Taşılar Vergisi (MTV) konusunda yeni bir beklenti oluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı yüzde 50'ye kadar düşürme yetkisi bulunuyor. Karar 1 Ocak'a kadar netleşecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne indirim gelecek mi?

2022 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi için artış oranları merakla bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı için yeniden değerleme oranını yüzde 36.20 olarak açıkladı.

Yeni yılda vergi, resim ve harçlardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranının 12 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) ortalamasına göre 2022'de yüzde 36,2 çıkması ve bu oranın yüzde 20 seviyesindeki manşet enflasyonun çok üzerinde olması Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmasına yönelik beklentiyi artırdı.

2019 ve 2020 YILLARINDA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Tüketici Fiyat Endeksi ile Üretici Fiyat Endeksi arasındaki farkın özellikle bu yıl çok açılması yüksek oranlı yeniden değerleme oranının ortaya çıkmasını beraberinde getirdi. ÜFE'nin 19 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla Ekim'de ÜFE-TÜFE makası yüzde 46,3'e çıktı.

Bloomberg'in haberine göre, enflasyonun yüzde 60-70'lerde seyrettiği dönemlerde yeniden değerleme oranı bu seviyenin altında kaldığı için yeni yılda vergi, resim ve harçlardaki artış dikkat çekmiyordu.

Ancak enflasyonun yüzde 10 seviyesine yaklaştığı son yıllarda yeniden değerleme oranındaki artış mükelleflerin dikkatini daha fazla çekince, Cumhurbaşkanı, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 50'ye kadar indirim yapma yetkisini kullandı. Karar 1 Ocak'a kadar netleşecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

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MTV Hazine ve Maliye Bakanlığı
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