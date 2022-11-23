MSB'DEN KPSS ŞARTSIZ İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı şartları nelerdir? Elini çabuk tutun: İşte İŞKUR MSB iş ilanı listesi

MSB'den yapılan açıklamaya göre 18 farklı ilde 1098 işçi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın ilanı yoğun ilgi görüyor. MSB işçi alım ilanına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İŞKUR MSB iş ilanı listesi...
Milli Savunma Bakanlığı 18 farklı ilde personel alımı için güncel bir ilan yayınladı. İlana göre başvuru işlemleri 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.
MSB işçi alımı için KPSS şartı yok. İlkokul ve lise mezunu adaylar açılan kadrolara başvuru yapma hakkına sahipler. Adayların alım yapılacak meslekle ilgili sertifikalara ve belgelere sahip olması şartı aranıyor.
Başvurular tamamlandıktan sonra 8 Aralık’ta yapılacak kura sonucunda göre adaylar sözlü veya uygulamalı sınavlara çağrılacaklar.
Milli Savunma Bakanlığı; İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde personel alımı yapacak.
Milli Savunma Bakanlığı'nın ilanında, meslek ve pozisyona göre başvuran kişilerde farklı nitelikler aransa da genel başvuru şartları şu şekilde sıralandı;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞ İLANI LİSTESİ
ADANA Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
ADANA Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
AFYONKARAHİSAR Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
AFYONKARAHİSAR Marangoz
ANKARA İnşaat Boyacısı/Boyacı
ANKARA İnşaat Boyacısı/Boyacı
ANKARA İnşaat Boyacısı/Boyacı
ANKARA Aşçı
ANKARA Aşçı
ANKARA Aşçı
ANKARA İnşaat Ustası
ANKARA Aşçı
ANKARA Elektrikçi (Genel)
ANKARA İnşaat Ustası
ANKARA Elektrikçi (Genel)
ANKARA Temizlik Görevlisi
ANKARA İnşaat Ustası
ANKARA Terzi
ANKARA Bahçıvan
ANKARA Bahçıvan
ANKARA Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi
ANKARA Bahçıvan
ANKARA İş Makineleri Operatörü
ANKARA Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
ANKARA İş Makineleri Operatörü
ANKARA Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)
ANKARA Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)
ANKARA Yapı Yalıtımcısı(Isı Yalıtımcısı/İzolasyoncu
ANKARA Sıhhi Tesisatçı
ANKARA Hidrolik Pnömatikçi
ANKARA Kalorifer Tesisatçısı
ANKARA Kaynak Teknisyeni
ANKARA Uçak Elektroniği Teknisyeni
ANKARA Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
ANKARA Uçak Elektroniği Teknisyeni
ANKARA Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
ANKARA Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
ANKARA Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
ANKARA Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
ANKARA Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni
ANKARA Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)
ANKARA Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi
ANKARA Sıcak Demirci
ANKARA Uçak Gövde Motor Teknisyeni
ANKARA Plastik Mamuller İmal İşçisi
ANKARA Marangoz
ANKARA Mobilya Döşeme İşçisi
ANKARA Marangoz
ANKARA Marangoz
ANKARA Marangoz
ANKARA Saraç ANKARA Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı
ANKARA Tır-Çekici Şoförü
ANKARA Metal Yüzey Kaplamacı
BALIKESİR Elektrikçi (Genel)
BALIKESİR Otomotiv Elektrikçisi
DİYARBAKIR Elektrikçi (Genel)
DİYARBAKIR İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
DİYARBAKIR Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
DİYARBAKIR Sıhhi Tesisatçı
DİYARBAKIR Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
DİYARBAKIR Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
DİYARBAKIR Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici
DİYARBAKIR Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)
DİYARBAKIR Marangoz
ELAZIĞ Elektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))
ELAZIĞ Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)(Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı)
ERZİNCAN Aşçı
ERZİNCAN Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
ERZİNCAN Saraç
ERZURUM Bahçıvan
ERZURUM Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
ERZURUM Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
ERZURUM Marangoz
ESKİŞEHİR Aşçı
ESKİŞEHİR Temizlik Görevlisi
ESKİŞEHİR Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)
ESKİŞEHİR Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)
ESKİŞEHİR Sıhhi Tesisatçı
ESKİŞEHİR Uçak Elektroniği Teknisyeni
ESKİŞEHİR Uçak Elektroniği Teknisyeni
ESKİŞEHİR Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)
ESKİŞEHİR Uçak Gövde Motor Teknisyeni
ESKİŞEHİR Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri
HATAY Aşçı
HATAY Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
HATAY Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
MERSİN Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)(Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı)
MERSİN Armadör İşçisi
MERSİN Aşçı
MERSİN Elektrikçi (Genel)
MERSİN Elektronik Teknisyeni
MERSİN Tesviyeci
MERSİN İş Makineleri Operatörü
MERSİN Hidrolik Pnömatikçi
MERSİN Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
MERSİN Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
MERSİN Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
MERSİN Kompresörcü (Gemi)
MERSİN Marangoz
İSTANBUL İnşaat Boyacısı/Boyacı
İSTANBUL Ağır Silah Bakım Onarımcısı
İSTANBUL Şoför-Yük Taşıma
İSTANBUL Şoför-Yük Taşıma
İSTANBUL Şoför-Yük Taşıma
İSTANBUL Armadör İşçisi
İSTANBUL Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni
İSTANBUL Taşlama Tezgâh İşçisi
İSTANBUL Dökümcü (Metal)
İSTANBUL Aşçı
İSTANBUL Aşçı
İSTANBUL İnşaat Ustası
İSTANBUL Elektrikçi (Genel)
İSTANBUL Aşçı
İSTANBUL Tekne Montaj İşçisi
İSTANBUL Elektrikçi (Genel)
İSTANBUL Temizlik Görevlisi
İSTANBUL Elektrikçi (Genel)
İSTANBUL Terzi
İSTANBUL İskele Kurulum Elemanı-İnşaat (Metal-Ahşap)
İSTANBUL Elektronik Teknisyeni
İSTANBUL Tesviyeci
İSTANBUL Tesviyeci
İSTANBUL Fiberglasçı
İSTANBUL Elektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))
İSTANBUL Marangoz(Gemi Marangozu)
İSTANBUL Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
İSTANBUL Gemici
İSTANBUL İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))
İSTANBUL Metal Sac İşleme İşçisi
İSTANBUL Brülör Bakım Ve Onarımcısı
İSTANBUL Gemi İzolasyoncusu
İSTANBUL Bulaşıkçı (Stevard)
İSTANBUL Çarkçıbaşı (Gemi)
İSTANBUL Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri
İSTANBUL Hidrolik Pnömatikçi
İSTANBUL Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
İSTANBUL Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
İSTANBUL Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
İSTANBUL Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri
(Elle) İSTANBUL Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
İSTANBUL Genel Servis İşçisi (gemi)
İSTANBUL Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
İSTANBUL Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
İSTANBUL Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
İSTANBUL Kızakçı (Gemi)
İSTANBUL Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
İSTANBUL Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
İSTANBUL Kompresörcü (Gemi)
İSTANBUL Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
İSTANBUL Konfeksiyon Makineleri Tamircisi
İSTANBUL Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı
İSTANBUL Otomotiv Elektrikçisi
İSTANBUL Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi
İSTANBUL Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
İSTANBUL Otomotiv Elektrikçisi
İSTANBUL Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici (Ekmek))
İSTANBUL Plastik Mamuller İmal İşçisi
İSTANBUL Raspacı (Gemi)
İSTANBUL Marangoz
İZMİR Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı
İZMİR İnşaat Boyacısı/Boyacı
İZMİR Ağır Silah Bakım Onarımcısı
İZMİR Armadör İşçisi
İZMİR Taşlama Tezgâh İşçisi
İZMİR İnşaat Ustası
İZMİR Elektrikçi (Genel)
İZMİR Elektrikçi (Genel)
İZMİR Elektrikçi (Genel)
İZMİR İnşaat Ustası
İZMİR Tekne Montaj İşçisi
İZMİR Elektrikçi (Genel)
İZMİR İnşaat Ustası
İZMİR Elektrikçi (Genel)
İZMİR İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı
İZMİR Elektronik Teknisyeni
İZMİR İş Makineleri Operatörü
İZMİR Tesviyeci
İZMİR Bahçıvan
İZMİR Tesviyeci
İZMİR Tesviyeci
İZMİR Fiberglasçı
İZMİR Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
İZMİR İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))
İZMİR Metal Sac İşleme İşçisi
İZMİR Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı
İZMİR Hidrolik Pnömatikçi
İZMİR Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
İZMİR Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
İZMİR Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
İZMİR Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
İZMİR Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
İZMİR Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
İZMİR Genel Servis İşçisi (gemi)
İZMİR Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
İZMİR Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
İZMİR Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
İZMİR Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
İZMİR Plastik Mamuller İmal İşçisi
İZMİR Raspacı (Gemi)
İZMİR Sıcak Demirci
İZMİR Marangoz
İZMİR Marangoz
İZMİR Otomotiv Kaporta Ustası
KAYSERİ Teknik Ressam
KAYSERİ Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)
KAYSERİ Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)
KAYSERİ Uçak Elektroniği Teknisyeni
KAYSERİ Uçak Gövde Motor Teknisyeni
KAYSERİ Otomotiv Boya Ustası
KAYSERİ Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni
KAYSERİ Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)
KAYSERİ Uçak Gövde Motor Teknisyeni
KAYSERİ Plastik Mamuller İmal İşçisi
KAYSERİ Kimya Teknolojisi Teknisyeni
KAYSERİ Otomotiv Boya Onarımcısı
KOCAELİ Armadör İşçisi
KOCAELİ Elektrikçi (Genel)
KOCAELİ Tekne Montaj İşçisi
KOCAELİ İnşaat Ustası
KOCAELİ Elektrikçi (Genel)
KOCAELİ Elektronik Teknisyeni
KOCAELİ İş Makineleri Operatörü
KOCAELİ Fiberglasçı
KOCAELİ İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))
KOCAELİ Metal Sac İşleme İşçisi
KOCAELİ Gemi İzolasyoncusu
KOCAELİ Gemici 00007163199
KOCAELİ Çarkçıbaşı (Gemi)
KOCAELİ Hidrolik Pnömatikçi
KOCAELİ Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
KOCAELİ Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)
KOCAELİ Marangoz
KONYA Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
MUĞLA Armadör İşçisi
MUĞLA Dökümcü (Metal)
MUĞLA Taşlama Tezgâh İşçisi
MUĞLA Elektrikçi (Genel)
MUĞLA Elektronik Teknisyeni
MUĞLA Tesviyeci
MUĞLA İş Makineleri Operatörü
MUĞLA İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))
MUĞLA Metal Sac İşleme İşçisi
MUĞLA Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi
MUĞLA Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
MUĞLA Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları
MUĞLA Raspacı (Gemi)
MUĞLA Marangoz
NİĞDE Terzi
NİĞDE Metal Sac İşleme İşçisi
NİĞDE Kaynak Teknisyeni
NİĞDE Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
NİĞDE Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
NİĞDE Otomotiv Boya Ustası
NİĞDE Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı
NİĞDE Marangoz
SİVAS Sıhhi Tesisatçı
SİVAS Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri
TEKİRDAĞ Anahtarcı (Çilingir)
TEKİRDAĞ Elektrikçi (Genel)
TEKİRDAĞ Kalorifer Tesisatçısı
TEKİRDAĞ Marangoz
TEKİRDAĞ Oto Camcısı
MSB personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İlanda yayınlanan şartları taşıyan adaylar esube.iskur.gov.tr adresine “İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını Milli Savunma Bakanlığı’na iletebilirler.
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrıca başvuru işlemleri Alo 170 hattı üzerinden ve hizmet noktalarından gerçekleştirilebilecek.