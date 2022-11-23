MSB'DEN KPSS ŞARTSIZ İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı şartları nelerdir? Elini çabuk tutun: İşte İŞKUR MSB iş ilanı listesi

MSB'den yapılan açıklamaya göre 18 farklı ilde 1098 işçi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın ilanı yoğun ilgi görüyor. MSB işçi alım ilanına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İŞKUR MSB iş ilanı listesi...

MSB KPSS ŞARTSIZ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR

Milli Savunma Bakanlığı 18 farklı ilde personel alımı için güncel bir ilan yayınladı. İlana göre başvuru işlemleri 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

MSB işçi alımı için KPSS şartı yok. İlkokul ve lise mezunu adaylar açılan kadrolara başvuru yapma hakkına sahipler. Adayların alım yapılacak meslekle ilgili sertifikalara ve belgelere sahip olması şartı aranıyor.

Başvurular tamamlandıktan sonra 8 Aralık’ta yapılacak kura sonucunda göre adaylar sözlü veya uygulamalı sınavlara çağrılacaklar.

MSB HANGİ İLLERDE ALIM YAPACAK?

Milli Savunma Bakanlığı; İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde personel alımı yapacak.

MSB PERSONEL ALIM ŞARTLARI NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın ilanında, meslek ve pozisyona göre başvuran kişilerde farklı nitelikler aransa da genel başvuru şartları şu şekilde sıralandı;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

2022 MSB İŞ İLANI LİSTESİ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞ İLANI LİSTESİ

ADANA Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

ADANA Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

AFYONKARAHİSAR Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

AFYONKARAHİSAR Marangoz

ANKARA İnşaat Boyacısı/Boyacı

ANKARA İnşaat Boyacısı/Boyacı

ANKARA İnşaat Boyacısı/Boyacı

ANKARA Aşçı

ANKARA Aşçı

ANKARA Aşçı

ANKARA İnşaat Ustası

ANKARA Aşçı

ANKARA Elektrikçi (Genel)

ANKARA İnşaat Ustası

ANKARA Elektrikçi (Genel)

ANKARA Temizlik Görevlisi

ANKARA İnşaat Ustası

ANKARA Terzi

ANKARA Bahçıvan

ANKARA Bahçıvan

ANKARA Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi

ANKARA Bahçıvan

ANKARA İş Makineleri Operatörü

ANKARA Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

ANKARA İş Makineleri Operatörü

ANKARA Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

ANKARA Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

ANKARA Yapı Yalıtımcısı(Isı Yalıtımcısı/İzolasyoncu

ANKARA Sıhhi Tesisatçı

ANKARA Hidrolik Pnömatikçi

ANKARA Kalorifer Tesisatçısı

ANKARA Kaynak Teknisyeni

ANKARA Uçak Elektroniği Teknisyeni

ANKARA Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

ANKARA Uçak Elektroniği Teknisyeni

ANKARA Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

ANKARA Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

ANKARA Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

ANKARA Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

ANKARA Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni

ANKARA Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)

ANKARA Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi

ANKARA Sıcak Demirci

ANKARA Uçak Gövde Motor Teknisyeni

ANKARA Plastik Mamuller İmal İşçisi

ANKARA Marangoz

ANKARA Mobilya Döşeme İşçisi

ANKARA Marangoz

ANKARA Marangoz

ANKARA Marangoz

ANKARA Saraç ANKARA Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı

ANKARA Tır-Çekici Şoförü

ANKARA Metal Yüzey Kaplamacı

BALIKESİR Elektrikçi (Genel)

BALIKESİR Otomotiv Elektrikçisi

DİYARBAKIR Elektrikçi (Genel)

DİYARBAKIR İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı

DİYARBAKIR Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri

DİYARBAKIR Sıhhi Tesisatçı

DİYARBAKIR Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

DİYARBAKIR Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

DİYARBAKIR Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici

DİYARBAKIR Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)

DİYARBAKIR Marangoz

ELAZIĞ Elektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))

ELAZIĞ Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)(Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı)

ERZİNCAN Aşçı

ERZİNCAN Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

ERZİNCAN Saraç

ERZURUM Bahçıvan

ERZURUM Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

ERZURUM Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

ERZURUM Marangoz

ESKİŞEHİR Aşçı

ESKİŞEHİR Temizlik Görevlisi

ESKİŞEHİR Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

ESKİŞEHİR Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

ESKİŞEHİR Sıhhi Tesisatçı

ESKİŞEHİR Uçak Elektroniği Teknisyeni

ESKİŞEHİR Uçak Elektroniği Teknisyeni

ESKİŞEHİR Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)

ESKİŞEHİR Uçak Gövde Motor Teknisyeni

ESKİŞEHİR Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri

HATAY Aşçı

HATAY Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri

HATAY Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

MERSİN Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)(Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı)

MERSİN Armadör İşçisi

MERSİN Aşçı

MERSİN Elektrikçi (Genel)

MERSİN Elektronik Teknisyeni

MERSİN Tesviyeci

MERSİN İş Makineleri Operatörü

MERSİN Hidrolik Pnömatikçi

MERSİN Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

MERSİN Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

MERSİN Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

MERSİN Kompresörcü (Gemi)

MERSİN Marangoz

İSTANBUL İnşaat Boyacısı/Boyacı

İSTANBUL Ağır Silah Bakım Onarımcısı

İSTANBUL Şoför-Yük Taşıma

İSTANBUL Şoför-Yük Taşıma

İSTANBUL Şoför-Yük Taşıma

İSTANBUL Armadör İşçisi

İSTANBUL Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni

İSTANBUL Taşlama Tezgâh İşçisi

İSTANBUL Dökümcü (Metal)

İSTANBUL Aşçı

İSTANBUL Aşçı

İSTANBUL İnşaat Ustası

İSTANBUL Elektrikçi (Genel)

İSTANBUL Aşçı

İSTANBUL Tekne Montaj İşçisi

İSTANBUL Elektrikçi (Genel)

İSTANBUL Temizlik Görevlisi

İSTANBUL Elektrikçi (Genel)

İSTANBUL Terzi

İSTANBUL İskele Kurulum Elemanı-İnşaat (Metal-Ahşap)

İSTANBUL Elektronik Teknisyeni

İSTANBUL Tesviyeci

İSTANBUL Tesviyeci

İSTANBUL Fiberglasçı

İSTANBUL Elektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))

İSTANBUL Marangoz(Gemi Marangozu)

İSTANBUL Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

İSTANBUL Gemici

İSTANBUL İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

İSTANBUL Metal Sac İşleme İşçisi

İSTANBUL Brülör Bakım Ve Onarımcısı

İSTANBUL Gemi İzolasyoncusu

İSTANBUL Bulaşıkçı (Stevard)

İSTANBUL Çarkçıbaşı (Gemi)

İSTANBUL Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri

İSTANBUL Hidrolik Pnömatikçi

İSTANBUL Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)

İSTANBUL Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

İSTANBUL Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

İSTANBUL Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri

(Elle) İSTANBUL Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

İSTANBUL Genel Servis İşçisi (gemi)

İSTANBUL Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

İSTANBUL Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

İSTANBUL Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

İSTANBUL Kızakçı (Gemi)

İSTANBUL Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

İSTANBUL Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

İSTANBUL Kompresörcü (Gemi)

İSTANBUL Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

İSTANBUL Konfeksiyon Makineleri Tamircisi

İSTANBUL Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı

İSTANBUL Otomotiv Elektrikçisi

İSTANBUL Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi

İSTANBUL Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı

İSTANBUL Otomotiv Elektrikçisi

İSTANBUL Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici (Ekmek))

İSTANBUL Plastik Mamuller İmal İşçisi

İSTANBUL Raspacı (Gemi)

İSTANBUL Marangoz

İZMİR Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı

İZMİR İnşaat Boyacısı/Boyacı

İZMİR Ağır Silah Bakım Onarımcısı

İZMİR Armadör İşçisi

İZMİR Taşlama Tezgâh İşçisi

İZMİR İnşaat Ustası

İZMİR Elektrikçi (Genel)

İZMİR Elektrikçi (Genel)

İZMİR Elektrikçi (Genel)

İZMİR İnşaat Ustası

İZMİR Tekne Montaj İşçisi

İZMİR Elektrikçi (Genel)

İZMİR İnşaat Ustası

İZMİR Elektrikçi (Genel)

İZMİR İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı

İZMİR Elektronik Teknisyeni

İZMİR İş Makineleri Operatörü

İZMİR Tesviyeci

İZMİR Bahçıvan

İZMİR Tesviyeci

İZMİR Tesviyeci

İZMİR Fiberglasçı

İZMİR Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

İZMİR İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

İZMİR Metal Sac İşleme İşçisi

İZMİR Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı

İZMİR Hidrolik Pnömatikçi

İZMİR Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)

İZMİR Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

İZMİR Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

İZMİR Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

İZMİR Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

İZMİR Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

İZMİR Genel Servis İşçisi (gemi)

İZMİR Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

İZMİR Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

İZMİR Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

İZMİR Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

İZMİR Plastik Mamuller İmal İşçisi

İZMİR Raspacı (Gemi)

İZMİR Sıcak Demirci

İZMİR Marangoz

İZMİR Marangoz

İZMİR Otomotiv Kaporta Ustası

KAYSERİ Teknik Ressam

KAYSERİ Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

KAYSERİ Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)

KAYSERİ Uçak Elektroniği Teknisyeni

KAYSERİ Uçak Gövde Motor Teknisyeni

KAYSERİ Otomotiv Boya Ustası

KAYSERİ Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni

KAYSERİ Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)

KAYSERİ Uçak Gövde Motor Teknisyeni

KAYSERİ Plastik Mamuller İmal İşçisi

KAYSERİ Kimya Teknolojisi Teknisyeni

KAYSERİ Otomotiv Boya Onarımcısı

KOCAELİ Armadör İşçisi

KOCAELİ Elektrikçi (Genel)

KOCAELİ Tekne Montaj İşçisi

KOCAELİ İnşaat Ustası

KOCAELİ Elektrikçi (Genel)

KOCAELİ Elektronik Teknisyeni

KOCAELİ İş Makineleri Operatörü

KOCAELİ Fiberglasçı

KOCAELİ İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

KOCAELİ Metal Sac İşleme İşçisi

KOCAELİ Gemi İzolasyoncusu

KOCAELİ Gemici 00007163199

KOCAELİ Çarkçıbaşı (Gemi)

KOCAELİ Hidrolik Pnömatikçi

KOCAELİ Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

KOCAELİ Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)

KOCAELİ Marangoz

KONYA Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

MUĞLA Armadör İşçisi

MUĞLA Dökümcü (Metal)

MUĞLA Taşlama Tezgâh İşçisi

MUĞLA Elektrikçi (Genel)

MUĞLA Elektronik Teknisyeni

MUĞLA Tesviyeci

MUĞLA İş Makineleri Operatörü

MUĞLA İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

MUĞLA Metal Sac İşleme İşçisi

MUĞLA Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

MUĞLA Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

MUĞLA Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

MUĞLA Raspacı (Gemi)

MUĞLA Marangoz

NİĞDE Terzi

NİĞDE Metal Sac İşleme İşçisi

NİĞDE Kaynak Teknisyeni

NİĞDE Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

NİĞDE Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

NİĞDE Otomotiv Boya Ustası

NİĞDE Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı

NİĞDE Marangoz

SİVAS Sıhhi Tesisatçı

SİVAS Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

TEKİRDAĞ Anahtarcı (Çilingir)

TEKİRDAĞ Elektrikçi (Genel)

TEKİRDAĞ Kalorifer Tesisatçısı

TEKİRDAĞ Marangoz

TEKİRDAĞ Oto Camcısı

MSB PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSB personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İlanda yayınlanan şartları taşıyan adaylar esube.iskur.gov.tr adresine “İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını Milli Savunma Bakanlığı’na iletebilirler.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca başvuru işlemleri Alo 170 hattı üzerinden ve hizmet noktalarından gerçekleştirilebilecek.



