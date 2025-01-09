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  4. MSB duyurdu! Yeni bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira oldu

MSB duyurdu! Yeni bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira oldu

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
09.01.2025 10:10
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Milli Savunma Bakanlığı, 2025'in ilk 6 ayında uygulanacak bedelli askerlik ücretinin 243 bin 13 lira olduğunu açıkladı.

MSB duyurdu! Yeni bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira oldu

Milli Savunma Bakanlığı, yayınladığı basın bilgilendirme metninde 2025'in ilk 6 ayı için uygulanacak yeni bedelli askerlik ücretini duyurdu.

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MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş, 7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır"

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Milli Savunma Bakanlığı msb
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