MSB işçi alım KURA SONUÇLARI sorgulama EKRANI: Milli Savunma Bakanlığı personel temin kura sonuçları listesi! TIKLA, ÖĞREN!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1.115 işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştirildi. MSB bünyesinde görev almak isteyip başvurusunu yapan adaylar ise gözlerini kura sonuçlarına çevirdiler. MSB işçi alım KURA SONUÇLARI sorgulama SAYFASI açıldı. İşte 2022 MSB kura sonuçlarına dair tüm merak edilenler...
MSB 2022 işçi alım kurası bugün gerçekleştirildi. Kura sonuçları MSB personel temin sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Aşağıdaki bağlantıya T.C kimlik no ve doğrulama kodunuzu girerek kura sonuçlarına erişebilirsiniz.
Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde, Sivas ve Tekirdağ illerinde MSB işçi alımı gerçekleştirecek.