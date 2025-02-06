MTV hesaplama 2025: MTV kaç TL, MTV ne kadar oldu? 2025 MTV ücretleri

Motorlu taşıtlar için yıllık olarak ödenen verginin güncel tutarları Ocak 2025 itibarıyla Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kapsamda MTV yeniden değerleme oranının da %43,93 olarak hesaplandığı söylenmelidir. Taşıtların 2025 yılı için geçerli olan MTV borçlarıysa birden fazla faktöre göre belirlenir. Bunlar arasında aracın ilk tescil tarihi, türü, silindir hacmi ve yaşı yer alır. Dolayısıyla 2025 senesinin güncel MTV tutarlarının ilgili taşıt niteliklerine göre nasıl değişkenlik gösterdiği açıklanmalıdır.

2025 MTV kaç TL, MTV ne kadar oldu?

MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na göre her yıl belirlenen güncel zam oranlarına göre araç sahiplerinden alınan taşıt vergisidir. Bu kapsamda kara, deniz, hava taşıtları dahil olmak üzere tüm motorlu araçlar için ödenen verginin 2025 yılındaki güncel tutar aralığı merak edilir. Sicil kaydı mevcut olan araçlar için ödenecek olan 2025 MTV ücretleri Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu bağlamda güncel motorlu taşıtlar vergisi yeniden değerleme oranı da %43,93 olarak belirtilebilir.

2025 yılında motorlu araçlar için ödenecek olan en düşük vergi ücreti 499 TL’ye yükselmiştir. Bununla birlikte en yüksek motorlu taşıtlar vergisi tutarının da 230.698 Türk lirası bandına ulaşmıştır. Yine 1-3 yaş aralığındaki araçlardan alınacak olan en düşük MTV bedelinin 4.834 TL olduğu söylenmelidir.

Söz konusu ücretlerin değişkenlik göstermesinde etkili olan faktörlerse motorlu taşıtın türü, silindir hacmi, ilk tescil tarihi ve yaşı şeklindedir. Bu kapsamda 2025 yılında motorlu taşıtların temel niteliklerine göre alınan vergi tutarlarının 499 ile 230.698 TL aralığında olduğu açıklanabilir.

MTV nasıl hesaplanır? MTV hesaplama 2025

MTV ücretinin hesaplanmasında birden fazla unsur dikkate alınır. Bunlar motorlu taşıtın yaşı, ilk tescil tarihi, silindir hacmi ve tipidir. Bu kapsamda ilk olarak aracın otomobil, motosiklet, motorlu karavan/panelvan, minibüs, otobüs ya da kamyonet/çekici/kamyon sınıflarından hangisine dahil olduğu göz önünde bulundurulur.

Ardından aracın ilk tescil tarihinin denk geldiği iki ayrı döneme göre değişkenlik gösteren silindir hacmi ve yaş nitelikleri dikkate alınarak güncel fiyatlar belirlenir. Buna bağlı olarak 2025 yılının güncel MTV ücreti hesaplamaları aşağıdaki alt başlıklarda ele alınmıştır.

1 Ocak 2018 tarihinden önce tescil edilen araçların 2025 MTV ücretleri

1 Ocak 2018 öncesinde tescil edilen araçların güncel MTV tutarları yaş aralığıyla silindir hacmine göre hesaplanır. Bu kapsamda 1-3 yaş aralığındaki araçlara; silindir hacmi 0-1300 cc aralığındaysa 4.834 TL, 1301-1600 cc aralığındaysa 8.421 TL ödenmesi gerekir. Bununla birlikte yine 1-3 yaşında olan araçlara silindir hacmi 1601-1800 cc aralığındaysa 14.885 TL, 1801-2000 cc aralığındaysa da 23.454 TL MTV ödemesi çıkar. İlgili tutarların daha yüksek yaşa sahip olan araçlar için nasıl değişkenlik gösterdiğiyse aşağıdaki gibi açıklanmalıdır:

4-6 yaş aralığındaki araçlara;

0-1300 cc silindir hacmi varsa 3.372 TL,

1301-1600 cc silindir hacmine sahipse 6.314 TL,

1601-1800 cc silindir hacmi varsa 11.626 TL,

1801-2000 cc silindir hacmine sahipse 18.057 TL MTV çıkar.

7-11 yaş aralığındaki araçlara;

0-1300 cc silindir hacmi mevcutsa 1.882 TL,

1301-1600 cc silindir hacmi varsa 3.661 TL,

1601-1800 cc silindir hacmine sahipse 6.848 TL,

1801-2000 cc silindir hacmi mevcutsa 10.613 TL MTV ödenir.

Yukarıda belirtilen tutarlar ilk tescil tarihi 1 Ocak 2018 öncesinde olan araçlar için 12-15 ya da 16 ve üzeri yaş aralığı için de değişkenlik gösterir.

1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescil edilen araçların 2025 MTV ücretleri

Otomobillerin ilk tescil tarihi 1 Ocak 2018’den sonrasına denk geliyorsa silindir hacmi, yaşı ve matrahı dikkate alınarak MTV ücreti hesaplanır. Örneğin; 0-1300 cc aralığındaki 1-3 yaşındaki taşıtlara matrahı 259.90’ı aşmıyorsa 4.834 TL motorlu taşıtlar vergisi ödenir. Buna ek olarak aynı kategorideki araçların matrahı 455.300’ü aşmıyorsa 5.313 TL MTV ücreti çıkar. Bununla birlikte matrahı 455.300 TL’yi aşan 1-3 yaşındaki araçlar için 5.803 TL MTV ücreti yatırılır.

İlgili tutarların silindir hacmi daha yüksek olan otomobiller için nasıl değişkenlik gösterdiğiyse aşağıda açıklanmıştır:

1301-1600 cc silindir hacmi olan araçlar için matrahı;

Maksimum 259.900 ise 8.421 TL,

259.900- 455.300 TL arasındaysa 9.267 Türk lirası,

455.300’ü aşıyorsa 10.112 TL MTV çıkar.

1601-1800 cc silindir hacmine sahip olan araçlar için matrahı;

Maksimum 651.700 ise 16.370 TL,

651.700’ün üzerindeyse 17.866 TL MTV ödenir.

1801-2000 cc silindir hacmine sahip olan araçlar için matrahı;

651.700’ü aşmıyor ise 25.792 TL,

651.700’ü aşıyor ise 28.142 TL MTV çıkar.

Yukarıda sıralanan tutarlar aracın yaşı ve toplam değeri gibi faktörler doğrultusunda değişkenlik gösterebilir.

MTV nasıl sorgulanır? MTV sorgulama 2025

Motorlu taşıtlar vergisinin sorgulanması ve ödenmesi için birden fazla yöntem kullanılabilir. Bunların başındaysa e-Devlet aracılığıyla GİB’e geçiş yapılarak sorgulama işleminin tamamlanması yer alır. Bu sayede güncel MTV borcunun e-Devlet bilgileriyle geçiş yapılan GİB sayfasında görüntülenmesi ve mevcut ödeme yöntemleriyle ilgili kurumlara aktarılması mümkündür.

MTV borcunun sorgulanması ve ödenmesi için bankaların mobil uygulamalarıyla internet şubeleri de kullanılabilir. Bu kapsamda ilk olarak ödemeler kategorisine, daha sonra da vergiler başlığına tıklanmalıdır. Böylece motorlu taşıtlar vergisinin plaka numarası ve ödeme dönemi gibi verilerin sisteme aktarılması sonucunda bankalar aracılığıyla görüntülenmesi mümkündür. Ardından banka müşterileri bu işlemi ödeme sürecini tamamlayarak sonlandırabilir.

İnternet ortamından tamamlanabilen motorlu taşıtlar vergisi sorgulama işleminin fiziki şubelere gidilerek gerçekleştirilmesi de uygundur. Bu bağlamda vergi dairelerine ya da bankalara gidilerek araç için çıkan MTV borcunun öğrenilmesi ve ödenmesi söz konusu olur.

MTV nasıl ödenir? MTV ödeme 2025

MTV ödemesi fiziksel şubelere gidilerek veya internet platformlarından yararlanılarak yapılabilir. Bu bağlamda GİB’in resmi sitesinden ya da bankaların mobil uygulamalarıyla internet şubelerinden sorgulanan borcun kredi/banka kartıyla yatırılması mümkündür. Yine fiziki şubelere giden kişilerin ödemelerini nakit veya kredi kartı yöntemleriyle gerçekleştirmeleri uygundur.

Buna ek olarak MTV borcu 2 eşit taksit olarak hesaplanır. Dolayısıyla ödeme sürecinde 2025 yılının 2 ayrı dönemine ait olan taksitlerden 1'i yatırılabilir. Bununla birlikte söz edilen ödeme yöntemleriyle toplam MTV borcunun tek seferde yatırılması da mümkündür.