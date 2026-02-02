FİNANS

MTV ödemelerinde son gün ne zaman? Araç sahipleri dikkat: Bugün 23.50'ye kadar süreniz var

Araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için verilen süre bugün doluyor. 1 Ocak 2026 tarihinde başlayan MTV ilk taksit ödemeleri için bugün son gün. Ödemeler, vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil uygulamalar üzerinden gün sonuna kadar yapılabilecek. Söz konusu uygulamalar saat 23.50'ye kadar hizmet veriyor.

Devrim Karadağ

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için kritik gün geldi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ilk taksit ödemeleri için süre bugün doluyor.

Ödemeler; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

23.50'YE KADAR VAKTİNİZ VAR

Motorlu taşıtlar vergisi, dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da ödenebiliyor. Bunun için plaka,, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri gerekiyor. Söz konusu sistemler, 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

GECİKME FAİZİ DEVREYE GİRECEK

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Ödeme yapılmaması durumunda aylık olarak gecikme faizi de uygulanıyor.

