FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Muayene katılım ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

1 Ocak'tan itibaren pek çok kalemde değişiklik oluyor. Muayene katılım payı ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni uygulamayla kamu hastanelerinde muayene ücreti 26 TL’ye, özel sağlık kuruluşlarında ise 60 TL’ye çıkarıldı.

Muayene katılım ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Cansu Akalp

Yılbaşına saatler kala pek çok kalemde fiyatlar değişiyor. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, üniversitelerin tıp fakülteleri gibi sağlık kuruluşlarında hastalardan alınan katılım payı tutarları yüzde 30 oranında artırıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet/vakıf üniversite hastanelerinde, devlet ve vakıf tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde uygulanacak katılım payı tutarı 20 ⁠TL'den 26 TL'ye ⁠çıkarıldı.

Muayene katılım ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar 1

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında bu tutar yüzde 20 oranında artırılarak 50 TL'den 60 TL'ye yükseltildi.

Reçete edilen ilaç üzerinden alınacak katılım payı ⁠tutarları da yüzde 25 oranında zamlandı. Bu kapsamda katılım payı; 3 kutuya kadar temin edilen ilaçlar için 3 TL'den 3,75 TL'ye, bunun üzerinde temin edilen her bir kutu ilan için 1 TL'den 1,25 TL'ye çıkarıldı.

Yeni tutarlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı 2026 fiyatları belli olduPasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı 2026 fiyatları belli oldu
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI: Tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet ne kadar? Bilet saat kaça kadar satılıyor?MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI: Tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet ne kadar? Bilet saat kaça kadar satılıyor?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
1 Ocak Yılbaşı muayene
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.