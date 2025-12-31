Muayene katılım ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Yılbaşına saatler kala pek çok kalemde fiyatlar değişiyor. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, üniversitelerin tıp fakülteleri gibi sağlık kuruluşlarında hastalardan alınan katılım payı tutarları yüzde 30 oranında artırıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet/vakıf üniversite hastanelerinde, devlet ve vakıf tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde uygulanacak katılım payı tutarı 20 ⁠TL'den 26 TL'ye ⁠çıkarıldı.

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında bu tutar yüzde 20 oranında artırılarak 50 TL'den 60 TL'ye yükseltildi.

Reçete edilen ilaç üzerinden alınacak katılım payı ⁠tutarları da yüzde 25 oranında zamlandı. Bu kapsamda katılım payı; 3 kutuya kadar temin edilen ilaçlar için 3 TL'den 3,75 TL'ye, bunun üzerinde temin edilen her bir kutu ilan için 1 TL'den 1,25 TL'ye çıkarıldı.

Yeni tutarlar 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.