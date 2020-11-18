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Mübaşir Alımı Şartları Nelerdir? Mübaşir Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.11.2020 12:19 | Son Güncelleme

Mübaşirlik mesleği her geçen gün ilgi çekmeye devam eder. Duruşmaların her aşamasında mühim sorumluluklara sahip yardımcı yargı personellerinden biri olan mübaşirler tarafları çağırır, mahkeme düzenine katkı sağlar.

Mübaşir Alımı Şartları Nelerdir? Mübaşir Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İçindekiler

  • Mübaşir Alım İlanı Ne Zaman ve Hangi Tarihlerde Açıklanır?
  • Mübaşir Alımları Nasıl Gerçekleşir? Nasıl Bir Yol Haritası İzlenir?
  • Mübaşir Nedir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
  • Mübaşir Olmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?
  • Mübaşirlik Nasıl Bir Meslektir? Kimler Mübaşir Olabilir?

Her yıl Adalet Bakanlığı’nın kaç mübaşir alımı yapacağı merakla beklenir. Mübaşir, duruşmalarda taraf ve tanıklara nerede duracaklarını göstermek gibi görevlere sahiptir.

Peki müracaat için hangi kriterler ve özellikler gerekir? Kimler mübaşir olabilir? Şartları nelerdir? Merak ettiklerinizi ve daha birçok detayı bu yazımızda bulabilirsiniz.

Mübaşir Alım İlanı Ne Zaman ve Hangi Tarihlerde Açıklanır?

Mübaşir alımları yılın belli bir döneminde başlayarak belirli süreler çerçevesinde devam eder. Bu durumdan haberdar olmak için resmi sayfaları takip etmek son derece önem taşır. Mübaşir alım ilanı tarihleri yıl özelinde değişiklik gösterdiği için resmi makamlarca yapılan açıklama ve duyuruların önemi oldukça fazladır.

Mübaşir alımı şartları kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü çerçevede belirlenir. Alım ilanıyla birlikte istenilen kriterler ve alınacak kişi sayısı da belirtilir. Bu kadroya başvuran kişi ya da kişilerin belirli şartları yerine getirmesi ve belirli niteliklere sahip olması istenir. Tüm bunları yerine getiren adaylar daha sonrasında mülakat aşamasından geçer. Mülakat aşamasından sonra kriterleri yerine getiren başarılı adaylar ihtiyaç duyulan yerlere atanır.

Adalet Bakanlığı ve CTE mübaşir alım ilanlarıyla birlikte pek çok farklı göreve sahip personel alım ilanını bir arada açıklayabilir. Bunun için doğru kaynaklardan bilgi alınması önemlidir.

Mübaşir Alımları Nasıl Gerçekleşir? Nasıl Bir Yol Haritası İzlenir?

Diğer kamu personeli alımlarında olduğu gibi mübaşir alımlarında da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmiş olma zorunluluğu vardır. Mübaşirlik alım şartları ve bu şartların yerine getirilmesi kişinin işe yerleştirilmesinde zaruridir.

Mübaşir olmak isteyen kişiler bu sınavdan en az 70 puan almak zorundadır. Bununla beraber başvurmak isteyen kişinin öğrenim derecesinin en az lise mezunu olması gerekir. Alım şartlarından bir diğeri ise kişinin yaş durumunu kapsar. Bu kadro özelinde başvuru yapacak kişinin 35 yaşını henüz bitirmemiş olması gerekir. Askerlikle ilgisinin bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş olması da aranan şartlar arasındadır. Askerlik çağındaki başvuru sahiplerinin ise muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçmiş olması gerekir. Bunlar haricinde bu pozisyona başvuru yapan adayın uyum sağlaması ve öğrenmeye açık olması da önem teşkil eder.

Mübaşir Nedir? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mübaşir, mahkemelerde çalışan yardımcı yargı personellerinden biridir. Bunun bir sonucu olarak bu iş kolunun yerine getirmesi gereken pek çok görev ve sorumluluğu bulunur. Bu sorumluluklar arasında tarafları salona çağırmak ve onlara nerede bekleyeceğini göstermenin yanı sıra mahkeme başkanına yardımcı olmak ve tarafların verdikleri belge veya belgeleri hakime iletmek de vardır. Aynı zamanda mahkemenin postalarını posta işletmesine ulaştırır. Duruşma dosyalarını sıralar. Dosyalara eklenecek evrakların takibini yapmakla görevlidir.

Bu görevleriyle birlikte mahkemede düzenin sağlanmasına da yardımcı olur. Sanıklar, taraflar ve izleyiciler arasındaki iletişimi düzene koyar. Bunun haricinde mübaşirler yönetmelik uyarınca resmi üniforma giyerler. Kanunlarla belirlenmiş farklı görevleri de mevcuttur. Mübaşir alımı 2020 yılında Adalet Bakanlığı’nın belirlediği çerçevede devam eder.

Mübaşir Olmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Öncelikle adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Sonrasında en az lise veya dengi bir okuldan mezun olması aranan kriterlerden biridir. Bunlar adaylarda aranan ilk şartlardır. Adaylar kamu personeli olabilmek için belirli aralıklarla yapılan kamu personeli seçme sınavına girmek ve en az 70 ve üstü puan almak zorundadır. Bu şartları yerine getiren adaylar mülakata çağrılır. Bu süreçleri en doğru şekilde takip etmek için resmi sayfalarda yer alan duyurulara dikkat etmek gerekir.

Mülakat aşamasında ise ilan edilenden daha fazlası kadar aday mülakata çağrılır. Mübaşir alımı mülakat soruları yerine getirilmesi gereken şartlar dahilinde adaylara sorulur. Mesleğin gerektirdiği bilgi, genel kültür ve kavrama yetenekleri ölçülür. Mülakatın tarihi resmi sitelerden duyurulur. Tutanak bilme yeteneği de başvuran adaylarda aranan niteliklerden biridir.

Mülakat aşamasından sonra başarılı olan adaylar artık yavaş yavaş mesleğe adım atar. Bu aşama sonrasında mesleğe yerleştirmeler başlar. Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak başarılı kişiler atanır. İhtiyaç olunan il ve illere yerleştirmeler yapılır. Bu noktada da adayın yerleştirme sürecini takip etmesi gerekir. Tüm bu şartların dışında bu mesleği seçen kişinin mesleğini sevmesi ve işine yatkın olması da ayrıca gerekli bir unsurdur.

Mübaşirlik Nasıl Bir Meslektir? Kimler Mübaşir Olabilir?

Mübaşirler, mahkeme salonlarında davaların sağlıklı ve rahat bir şekilde devam etmesi ve son bulmasında önemli rol oynayan Adalet Bakanlığı personelleridir. Bu mesleğe gerekli özellik ve şartları yerine getirerek sahip olurlar. Duruşmalarda aktif bir şekilde rol alarak pek çok konuda mahkemelere yardımcı olur. Mahkemelerde duruşmaların öncesi ve sonrasında da etkindir.

Mübaşir alımı başvuru sonuçları Adalet Bakanlığı’nın belirlediği tarihlerde duyurulur. Adaylardan istenilen şartları yerine getirenler ve mülakatta başarılı olanlar görev yerlerine atanır. Bu personellerin maaşları da merak edilen konular arasında yer alır. Tüm memurlarda olduğu gibi Adalet Bakanlığı’na bağlı personellerin de maaşları kademe ve derecelere göre şekillenir. Göreve yeni atanmış kişilerin öğrenim durumları da kademe ve derece üzerinde etkilidir. Bu noktada maaşların miktarı çeşitlilik gösterir.

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