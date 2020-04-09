Mücevher ihracatı martta yüzde 46 düştü

Birlik açıklamasına göre, 2020 yılının mart ayında yapılan ihracat miktarı, yüzde 46 düşüşle 344 milyon dolar olarak gerçekleşirken yılın ilk üç ayındaki kümüle ihracat miktarı, yüzde 5 gerileyerek 1 milyar 565 milyon dolar oldu.

Mart ayında en çok ihracat 109 milyon dolarla İngiltere’ye gerçekleşirken, söz konusu ayda İngiltere hariç diğer ülkelere olan ihracat düştü.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, küresel boyuttaki koronavirüs salgınının mücevher ihracatına olan yansımasına ilişkin, "Küresel koronavirüs salgını sebebiyle ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelere uçuşlar karşılıklı olarak durduruldu, ardından salgının ülkemizde yayılmasıyla tüm sektör, hem iç hem de dış pazarda adeta el freni çekti. 'İstikrar Kalkanı' ekonomi destek paketine sektörümüzü de dahil eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a teşekkürü bir borç biliriz. Ancak mücevher gibi hem yatırım aracı olarak kullanılan hem de ihtiyaç anında yastık altından çıkarak ekonomiye can veren stratejik bir ürüne, çok daha fazla destek verilmeli görüşündeyiz." ifadelerini kullandı.