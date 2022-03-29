FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Muhtar maaşlarına 'asgari ücret' düzenlemesi! 4253 lira...

Muhtar maaşlarına 'asgari ücret' düzenlemesi! 4253 lira...

29.03.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, muhtarların maaşlarını yükseltecek düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. Bu düzenlemeden yaklaşık 50 bin muhtar yaralanacak. Düzenlemenin ardından muhtar maaşları 4 bin 253 lira 40 kuruş olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Muhtar maaşlarına 'asgari ücret' düzenlemesi! 4253 lira...

Muhtarların maaşları yükseliyor. Muhtarlara verilen aylık ödeneğin net tutarının net asgari ücretin altında kalması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlara maaş artışı müjdesini ocak ayında vermişti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden "vergi ve ekonomi paketi" ile muhtar maaşlarına 780 lira 59 kuruş iyileştirme yapılacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor.

Teklife göre, Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılarak muhtarlara 14 bin 750 gösterge rakamı üzerinden verilen ödeneğin, net asgari ücretin altında kalması halinde aradaki fark ayrıca ödenecek. Böylece muhtarlara net asgari ücretin altında ödenek verilmeyecek.

50 BİN MUHTAR BULUNUYOR

Bu kapsamda 50 bin 294 kişi bulunuyor. Muhtarlara 14 bin 750 gösterge rakamı üzerinden 2022'nin birinci altı aylık döneminde 3 bin 472 lira 81 kuruş ödenek veriliyor. Bu tutar 2022'nin ikinci altı aylık döneminde memur maaş zammı oranında artırılacak.

Muhtar ödenekleri ilk altı aylık dönemde net asgari ücretin 780 lira 59 TL altında kaldığı için yapılan düzenlemeyle bu gelir kaybının telafisi amaçlanıyor. Düzenlemenin ardından muhtar maaşları 4 bin 253 lira 40 kuruş olacak.

Düzenlemenin bütçeye 236 milyon TL ilave yük getireceği tahmin ediliyor.

hep5

MUHTARLARA MAAŞ DÜZENLEMESİ

Muhtarların maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlara maaş artışı müjdesini ocak ayınad vermişti. Erdoğan "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine, yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık. Birileri atar tutar, biz yaparız" dedi. Türkiye genelinde 50 bin 278 mahalle ve köy muhtarı görev yapıyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sigaraya zam mı geliyor?Sigaraya zam mı geliyor?
Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!
Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık

Rusya'dan tehdit gibi açıklama!

Rusya'dan tehdit gibi açıklama!

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

2 bin 815 lira cezası var: Otomatik kesiliyor

TMO'dan yağ fiyatları açıklaması! Piyasanın...

TMO'dan yağ fiyatları açıklaması! Piyasanın...

İkinci el otoyu 'kayıt dışı' korkusu sardı!

İkinci el otoyu 'kayıt dışı' korkusu sardı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Oruç tutmak kanser riskini azaltır

Oruç tutmak kanser riskini azaltır

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.