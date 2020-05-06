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Müjde! Devlet 960 TL kira desteği veriyor! Almak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.05.2020 13:51 | Son Güncelleme

Koronavirüsün (COVİD-19) dünyaya ve ülkemize hızlı şekilde yayılmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarına yardım etmeye devam ediyor. Devlet, salgın sürecinde zorluklardan geçen kiracılara, kira yardımı yapmaya başladı. Peki, maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlara sağlanacak olan kira desteği kimlere, hangi şartlarla verilecek? Detaylar haberimizde...

Müjde! Devlet 960 TL kira desteği veriyor! Almak için...

Ekonomik geliri dar ve yardıma ihtiyacı olan ailelere devletten yardım eli uzandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birçok aileye kira desteğinin sağlanacağını duyurdu. Pek çok kurum ve kuruluş, salgın sebebiyle maddi zorluklar yaşayan vatandaşların kira ödemelerine yardımcı olmaya başladı. Yapılan açıklamalardan sonra kira yardımının nasıl alınacağı merak konusu oldu. İşte kira yardımı hakkında tüm merak edilenler.

YARDIMA MUHTAÇ KİRACILARA KİRA MÜJDESİ

Koronavirüs salgını yüzünden maddi zorluklar yaşayan ve kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlara kira yardımı yapılacağı duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, 6306 sayılı kanun yönetmeliğinin 16. maddesinde birtakım değişiklikler yapıldı. Değişiklik çerçevesinde, riskli sayılan bölgelerde yaşayan vatandaşlara yapılacak olan kira yardımı süresinin 36 aydan 48 aya çıkarıldığı açıklandı. Başvuru yapan ailelerin şartlara uygun olması halinde ilk beş ay peşin ödenecek olan kira yardımlarının süresi bir yıl olarak belirlendi.

KİRA YARDIMI HANGİ VATANDAŞLARI KAPSIYOR?

Yardıma muhtaç ve maddi geliri dar olan vatandaşların kira yardımından yararlanabilmesi için birtakım şartları sağlamaları gereklidir. Vatandaşlar istenen koşulları sağladıkları taktirde Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı birimine başvuru yapmalıdır. Kira yardımından faydalanmak isteyen ailelerin sağlaması gereken koşullar şu şekildedir:

Başvuruyu gerçekleştiren vatandaşın düzenli bir işinin olmaması,
Kişinin sigortalı olarak çalıştığı bir işinin olmaması,
Kişinin üzerine kayıtlı bir ev veya da aracın bulunuyor olmaması,
Gelir testi sonucuna göre, gelir düzeyinin yoksulluk sınırının altında kalması,
Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir dul, yetim ve emekli maaşının alınıyor olmaması halinde vatandaşlar kira yardımından faydalanabilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

Şartlara uygunluk gösteren vatandaşlar bir dilekçe yazarak belirtilen evraklarla birlikte, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı birimlerine başvurularını yapmalıdır. SYDV'lere giden aile bireyleri, ilgili kurul tarafından görüşmeye alınarak inceleme yapılır. İnceleme kapsamında ailenin maddi durumu ve yaşam koşullarına göre rapor hazırlanır. Başvuru aşaması için sağlanması gereken evraklar şu şekildedir:

T.C. kimlik fotokopisi
İkametgah belgesi
Muhtarlık tarafından verilecek fakirlik kağıdı
Gelir belgesi
Kira yardımı başvuru belgesi

HANGİ KURUMLAR KİRA YARDIMI YAPIYOR?

İlden ile değişen kira yardım parası, büyük şehirlerde 960 TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte, salgın sürecinde kirasını ödemekte zorlanan ailelere destek veren kurum ve kuruluşlar:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan müdürlükler,
Belediyeler,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,
Özel dernek ve vakıflar,
STK'lar,
Gönüllü olarak yardımda bulunmak isteyen kurum ve şahıslar.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.
"Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin.
"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın.
"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin.
İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.

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