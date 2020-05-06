Müjde! Devlet 960 TL kira desteği veriyor! Almak için...

Ekonomik geliri dar ve yardıma ihtiyacı olan ailelere devletten yardım eli uzandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, birçok aileye kira desteğinin sağlanacağını duyurdu. Pek çok kurum ve kuruluş, salgın sebebiyle maddi zorluklar yaşayan vatandaşların kira ödemelerine yardımcı olmaya başladı. Yapılan açıklamalardan sonra kira yardımının nasıl alınacağı merak konusu oldu. İşte kira yardımı hakkında tüm merak edilenler. YARDIMA MUHTAÇ KİRACILARA KİRA MÜJDESİ Koronavirüs salgını yüzünden maddi zorluklar yaşayan ve kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlara kira yardımı yapılacağı duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, 6306 sayılı kanun yönetmeliğinin 16. maddesinde birtakım değişiklikler yapıldı. Değişiklik çerçevesinde, riskli sayılan bölgelerde yaşayan vatandaşlara yapılacak olan kira yardımı süresinin 36 aydan 48 aya çıkarıldığı açıklandı. Başvuru yapan ailelerin şartlara uygun olması halinde ilk beş ay peşin ödenecek olan kira yardımlarının süresi bir yıl olarak belirlendi.

KİRA YARDIMI HANGİ VATANDAŞLARI KAPSIYOR? Yardıma muhtaç ve maddi geliri dar olan vatandaşların kira yardımından yararlanabilmesi için birtakım şartları sağlamaları gereklidir. Vatandaşlar istenen koşulları sağladıkları taktirde Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı birimine başvuru yapmalıdır. Kira yardımından faydalanmak isteyen ailelerin sağlaması gereken koşullar şu şekildedir: Başvuruyu gerçekleştiren vatandaşın düzenli bir işinin olmaması,

Kişinin sigortalı olarak çalıştığı bir işinin olmaması,

Kişinin üzerine kayıtlı bir ev veya da aracın bulunuyor olmaması,

Gelir testi sonucuna göre, gelir düzeyinin yoksulluk sınırının altında kalması,

Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir dul, yetim ve emekli maaşının alınıyor olmaması halinde vatandaşlar kira yardımından faydalanabilir. BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR? Şartlara uygunluk gösteren vatandaşlar bir dilekçe yazarak belirtilen evraklarla birlikte, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı birimlerine başvurularını yapmalıdır. SYDV'lere giden aile bireyleri, ilgili kurul tarafından görüşmeye alınarak inceleme yapılır. İnceleme kapsamında ailenin maddi durumu ve yaşam koşullarına göre rapor hazırlanır. Başvuru aşaması için sağlanması gereken evraklar şu şekildedir: