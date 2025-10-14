FİNANS

Kapat
Murat Ülker’den şaşırtan çıkış: ‘Anamın evinde oturuyorum’ dedi gündem oldu! Godiva'yı nasıl aldıklarını da açıkladı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Godiva ve Pladis’in yönetim kurulu başkanı Murat Ülker, hem özel hayatı hem de iş hayatı hakkında konuştu. Ülker, annesi ile beraber yaşadığını ifade etti. Aynı zamanda Ülker, iş hayatına girecekler için ise tavsiyelerde bulundu.

Ezgi Sivritepe

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Godiva ve Pladis’in yönetim kurulu başkanı Murat Ülker, 25 yıldan beri işleri yönetmeye devam ediyor. Yerel bir küresel marka oluşturan Ülker, yurt dışına açılarak önemli başarılara imza atıyor.

İŞLERİ YURT DIŞINA MI TAŞIDI?

Ekonomim'in Sadi Özdemir'e röportaj veren Ülker, 'Bütün işleri yurt dışına taşıdığı' iddialarına ilişkin konuştu. Ülker, "Aslında biz bir şeyi taşımadık, tersine yurt dışındakileri buraya getirdik. Türkiye’ye tescil ettik. ‘Paraları aldı gitti’ diyorlar, çoluğuna, çocuğuna tabii ki para gönderebilirsin ama sermaye transferi Hazine’den izin ile olur. Dünyanın her yerinde de böyledir" dedi.

Godiva'yı satın alırken Hazine ile yaşadıkları diyaloğu açıklayan Ülker, şu cümleleri sarf etti:

"Hazine’ye yazdık; ‘biz bunu alıyoruz, dar koridora girdik, tamam mıdır’ dedik. Hazine de yarım saatte cevap verdi, ‘tamam’ diye çünkü bu bir ihale, o da biliyor. Deselerdi ‘hayır’ alamazdık"

Yurt dışının yurt dışına kredi verdiğini kaydeden Ülker, "12 yıl vadeli dolar bazında faiz yüzde 2,5 aldık. Türkiye’den niye kredi alasın dolar bazında yüzde 15 faiz, alsan iş yapamazsın zaten" cümlelerini kurdu.
GODİVA'YI SATTI İDDİALARINA YANIT

Kürel ölçekteki finansman akışı hakkında konuşan Ülker, "Japonya’da büyük işim vardı, oradaki işi orada finanse ediyordum çünkü niye Japonya’da faiz eksi ama onlar da oradaki parayı buraya getirmene müsaade etmiyor. Suudi Arabistan’da da öyle her yerde öyle. Kimse demiyor al götür. Yani şunu yapamazsınız Türkiye’de borçlanayım, sermayeyi götüreyim" sözlerini kullandı.

Godiva'yı kendisinden 4 milyar dolara satın almak istediklerini belirten Ülker, "Geçen gece beni bir arkadaşım aradı. Nasıl kızıyor, ‘Godiva’yı İsraillilere satmışsın, sosyal medyada gördüm’ diye çıkışıyor. Kim söylemiş? Nerede gördün? Ben de ona bağırdım, ‘Sen bellisin, ben belliyim, kim atmış bunu ortaya belli değil ve yok öyle bir şey’ dedim. İnsanlar araştırmadan, öğrenmeden inanıyor" dedi.
ANNESİ İLE BERABER YAŞIYOR

İnsanın evi gibi olmadığını söyleyen Ülker, hala annesi ile beraber yaşadığını söyledi ve, "Başka yerde evim yok, aramıyorum, lazım da değil, anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar, aynı evdeyiz" dedi.
GENÇLERE TAVSİYE VERDİ

Son olarak genç girişimcilere tavsiye veren Ülker, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

“Ben gençlere ‘hemen girişmeyin, önce elinizin bir kirlenmesi lazım, önce girişmemeyi öğrenin. Gençken iş kurmaya kalkışmayın bir yerlerde iş öğrenin, sonra girişin’ diyorum. Çok da çalışmak lazım. Öyle düşük notlarla sınıflar geçilebilir ama hayatta 10 üzerinden 11,12 lazım, yoksa öne geçemezsiniz. Şans da lazım o da sabredene gelir. Nasreddin Hoca’nın hikâyesi de önemli… Hoca rızık Allah’tan diye beklemeye karar vermiş. Hiç bir şey yapmayacak ve rızık gelecek, önüne konacak. Uzun süre hareketsiz bekliyor. Sonra bir komşu kadın elinde bir tepsi yemekle kapıyı vuruyor. Hocadan ses yok çok da acıkmış. Neyse kadın tam gidiyorken hoca numaradan öksürmüş. Kadın da duyup dönmüş ve tepsiyi getirip ortaya koymuş. Hoca sonunda diyor ki ‘rızık Allah’tan ama arada bir öksürmek de lazım"

