Murat Ülker nerede oturuyor? Murat Ülker'in evi nerede? "Anamın evinde oturuyorum" demişti

Murat Ülker son açıklamasıyla gündeme geldi. "Bu laflar nereden çıkıyor, bilemiyorum ama herkes soruyor başka nerede evin var?" diyerek iddiaları yanıtlayan Murat Ülker şunları söyledi:

"Başka yerde evim yok, aramıyorum, lazım da değil, anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar, aynı evdeyiz. Bir gün Rahmi Bey (Rahmi Koç) bile bana, ‘Yav sen ne iyi yaptın bütün işleri yurt dışına taşımışsın’ dedi. Ben o zaman anladım… Aslında biz bir şeyi taşımadık, tersine yurt dışındakileri buraya getirdik."

MURAT ÜLKER'İN ANNESİNİN EVİ

Bu açıklama sonrası Murat Ülker'in evinin nereden olduğu merak edildi. İnternette yer alan bilgilere göre; Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında bulunan Murat Ülker, oturmak için Anadolu yakasını tercih ediyor.

Ülker’in Üsküdar Vaniköy’de yalısı, Çamlıca’da köşkü bulunuyor. Murat Ülker, iş yaşamının stresini ise İshaklı- Saklıköy’de bulunan çiftlik evinde atıyor.