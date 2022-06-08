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MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan asgari ücrete zam açıklaması: 'Muhtemel bir artış olacak'

08.06.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca vatandaş son gelen zamların ardından temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Asgari ücretle ilgili yeni açıklama Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan geldi. Asmalı, alım gücünün düştüğünü, asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

MÜSİAD Başkanı Asmalı'dan asgari ücrete zam açıklaması: 'Muhtemel bir artış olacak'

Milyonlarca asgari ücretle çalışan işçi ve emekliler temmuz ayı itibariyle ara zam bekliyor. Yılbaşında yapılan zamlar, yükselen enflasyon ile erimeye başladı. Yıllık enflasyonun yüzde 70’in üzerine çıkmasıyla milyonlarca kişi temmuz ayında ikinci bir zam yapılması beklentisine girdi. Asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan geldi.

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“MUHTEMELDİR Kİ BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞI OLACAKTIR”

Asgari ücret zammına ilişkin bir soru üzerine Asmalı, geçen yıllarda asgari ücret konusunda en cesur çıkışı kendilerinin yaptığını, MÜSİAD olarak asgari ücretin net 4 bin TL’nin üzerinde olması gerektiğini söylediklerini anımsattı.

Emekçi kesimin hakkının alınması düşüncesini her zaman koruduğunu ifade eden Asmalı, şunları söyledi:

“Alım gücünün düşmesi doğrudur, enflasyonu hepimiz biliyoruz. Yüzlerce çalışanı olan firmanın iki ortağından biriyim. Bizde hiç asgari ücretli çalışmıyor. Hatta MÜSİAD’da da 65 çalışanımız var, hiçbiri asgari ücretli değil. Asgari ücretlinin alım gücünü yükseltecek kalıcı ekonomik politikalara odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz. Asgari ücreti artır, bu üretim maliyetlerine yansısın, birtakım ürünlerin fiyatının artmasına sebep olsun, enflasyon artışı olsun, böyle bir kısır döngüye girmemek lazım geldiğini hep söylüyoruz.

Enflasyonu düşürecek kalıcı yapısal birtakım ekonomik politikaların izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geldiğimiz durum da ortada, hakikat, muhtemeldir ki bu konuda bir asgari ücret artışı olacaktır. MÜSİAD olarak çalışanların ezilmesine, alım gücünün düşmesine ve insanca yaşama sınırından uzaklaşıp bu noktada zor bir hayat sürmelerine gönlümüz razı olmaz. Bu noktada işverenin üzerindeki vergi yüklerini almak kaydıyla, işverenin rekabetçi statüsünü bozmamak kaydıyla, belki başka sosyal fonlardan ya da işverene vergi yükü getirmeyen birtakım uygulamalarla ek destekler verilebilir diye düşünüyoruz.”

Asmalı, özellikle Anadolu'da çok fazla işçi çalıştıran, tekstil sektörü gibi emek yoğun alanlarda bu tarz artışların yük gibi geldiğini belirterek, "Bölgesel farklılık bir ara gündeme geldi, sonra kalktı ama işveren, işçiye bir iyileştirme yapacaksa bunun mutlaka vergi dışında tutulması lazım. Ondan da devletin bir ekstra kazanç elde etmemesi lazım diye düşünüyoruz." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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