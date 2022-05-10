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MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ve işsizlik açıklaması

10.05.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Asmalı, 'Türkiye'de çalışmak isteyen herkese iş olduğunu söyleyip "Maalesef Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir durum var' dedi.

MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ve işsizlik açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, enflasyonla, asgari ücretle ve işsizlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bloomberg HT yayınına katılan Asmalı, gıda ve savaş kaynaklı enflasyonun tüm dünyanın sorunu olduğunu belirterek, "Enflasyonda bir miktar yükselme olabileceğini düşünüyoruz ancak kısa süre sonra yavaşlama ve düşme kaydedilir diye bekliyoruz" dedi.

Fiyatlama yapma konusunda eskiye oranla daha rahat olduklarını ifade eden Asmalı, "Doların 18,5 liraya kadar yükseldiği dönemde hiç fiyatlama yapamıyorduk. Şimdi dolar çok daha stabil. O nedenle fiyatlamayı da çok daha rahat yapıyoruz. Ama şimdi de fiyatlarda opsiyonlama 30-40 günlük sürelerden çok aşağı çekildi. Fiyatlarda geçerlilik süresi dediğimiz şey aşağılara çekildi. Şu anda maksimum 15 günlere çıkmış durumda. Hatta bir haftalık opsiyon tanınıyor." diye konuştu.

"ÜCRET ARTIŞI ÇÖZÜM DEĞİL"

Asgari ücrete, enflasyonun üstünde bir zam yapıldığını dile getiren Asmalı, fiyatlar arttıkça ücretleri yükseltmenin enflasyonu daha da yukarı çekeceğini dile getirerek, ücretlinin de mağdur edilmemesi gerektiğini, başka bir sosyal yol bulunması gerektiğini dile getirdi.

Asgari ücretin İstanbul ya da Ankara gibi büyük illerde cazip olmayabileceğini belirten Asmalı, "Ama Anadolu'da bu ücretle daha rahat yaşanabilir. Ama buradaki işler de tercih edilmiyor. İhracatın bu kadar geliştiği ortamda, işsizliğin bu kadar olmaması gerekiyor. İşsizliğin daha geri gelmesi gerektiğini düşünüyoruz." değrelendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE İŞ BEĞENMEME GİBİ BİR DURUM VAR"

Asmalı, Türkiye'de çalışmak isteyen herkese iş olduğunu aktararak, "Bizim üyelerimizden gelen duyumlarınız var. Çok eleman arayan ama bulamayan var. Maalesef Türkiye'de iş beğenmeme gibi bir durum var. Emek yoğun işlerde çalışmak istenmiyor. İnsanlar ağır işlerde, emek yoğun işlerde çalışmak istemiyor. Çalışsa da verimli olmuyor. Yabancı uyruklu işçiler bu işlerde daha fazla çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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asgari ücret
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