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MÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! "Türkiye ekonomisi..."

20.12.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ekonomik gündemine ilişkin açıklama yapan MÜSİAD, "Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez" dedi. MÜSİAD'ın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uygulamaya konulan; üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz" denildi.

MÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! "Türkiye ekonomisi..."

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ekonomideki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

MÜSİAD'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“SUNİ BİR GÜVENSİZLİK ORTAMI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILMAKTADIR”

“Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan, suni bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

“ALGILARLA YÖN VERİLEN HER TÜRLÜ EKONOMİK İKLİMİN KARŞISINDAYIZ”

MÜSİAD olarak bizler, reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısındayız.

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“YALNIZCA DÖVİZ KURUNA İNDİRGENEREK DEĞERLENDİRİLEMEZ”

Zira yılın ilk 3 çeyreğinde %11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ DİMDİK AYAKTADIR”

Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama %5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır.

“DÜŞÜK FAİZ POLİTİKASININ DESTEKÇİSİYİZ”

Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde uygulamaya konulan; üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz.”


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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