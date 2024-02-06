FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MÜSİAD deprem bölgesine destek olmaya devam ediyor

MÜSİAD deprem bölgesine destek olmaya devam ediyor

06.02.2024 11:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, ilk günden bu yana deprem bölgesine yönelik faaliyetlerini aralıksız devam ettirdiklerini belirterek, "Bu bağlamda yarın Elbistan'da olacağız. Orada bir mescit ve Türk Kızılay işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz MÜSİAD-Kızılay Kütüphanesi'nin açılışını, ilaveten MÜSİAD Sağlık Ocağı Temel Atma Töreni'ni gerçekleştireceğiz" dedi.

MÜSİAD deprem bölgesine destek olmaya devam ediyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Tarihin en büyük felaketiyle karşılaşan Türkiye'nin depremden etkilenen 11 ilinde ekonomik aktivitenin ciddi anlamda sekteye uğradığını dile getiren Asmalı, buna karşın devlet ve milletin milli bir dayanışma ruhu içerisinde ve olağanüstü bir gayretle hareket ettiğini, felaketin yaşandığı illerin yeniden imar ve inşasının hızlı bir şekilde başladığını söyledi.

MÜSİAD olarak depremin ilk anından beri vatandaşların yanında olmak için bölgeye koştuklarını ifade eden Asmalı, "Hamdolsun, 'bir ve beraber' anlayışıyla her bir üyemiz, elini taşın altına koyarak darda olan kardeşine omuz verdi. Şehirlerimizi devletimiz ve ilgili bakanlıklarımız ile tam koordinasyon halinde el birliğiyle yeniden ayağa kaldırmayı hedeflemiştik. Şükürler olsun depremin birinci yılını geride bıraktığımızda birçok hayırlı işlerin yapıldığını görmekteyiz." diye konuştu.

Asmalı, depremin ilk gününden itibaren bölgeye 3 binden fazla gıda, yiyecek ve içecek içeren tırı gönderdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Birçok ihtiyacı süratle bölgeye taşıdık ve bu çalışmalarımıza yerelde de koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Kahramanmaraş'ta üyelerimizin destekleriyle kurduğumuz 750 metrekarelik etkinlik çadırında MÜSİAD Aşevi, günlük 10 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuyordu. Burayı bir süre sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne devrettik. Buna ilaveten yine üyelerimizin katkılarıyla kurulan aşevleri ve mobil mutfaklar afetten etkilenen illerimizde vatandaşlarımıza hizmet verdi."

"BU BÜYÜK FELAKETTEN DAHA DA BÜYÜYEREK, İYİLEŞEREK VE GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ"

Mahmut Asmalı, Kahramanmaraş Elbistan'da 1200 adetlik, Adıyaman'da ise 677 adetlik konteyner yaşam kentini hep beraber tamamladıklarını kaydederek, ayrıca Hatay Defne'de bir sahra hastanesi oluşturduklarını söyledi.

Afet bölgesindeki üyelerinin ve depremden etkilenen illerdeki ticari hayatın yeniden tesisi için birçok adım attıklarını dile getiren Asmalı, şu açıklamalarda bulundu:

"Bölge ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için sürekli yeni kampanyalar, projeler tasarladık ve hayata geçirdik. MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı oluşumumuz, ihtiyacı olan iş adamlarımıza faizsiz, Allah rızası için borç verme anlamına gelen Karz-ı Hasen uygulamasını başlattı. Bugüne kadar 47 iş adamına faizsiz 6-8 ay süreli 17 milyon lira tutarında borç veya sosyal yardım vererek destek olduk. Üye eşleştirme sistemimizle depremzede iş insanlarımızın ticari hayata yeniden dahil olmalarını kolaylaştırdık. Deprem bölgesine yönelik çalışmalarımız, kararlılıkla devam edecek. Elbette felaketin etkileri henüz tamamıyla sona ermiş değil. Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Bu büyük felaketten, daha da büyüyerek, iyileşerek ve güçlenerek çıkacağız inşallah."

"14 BİNDEN FAZLA ÜYEMİZLE MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, depremlerin yıl dönümünde de faaliyetlerini aralıksız devam ettirdiklerini belirterek, "Bölgede ticari faaliyetleri, sosyokültürel aktiviteleri ve oradaki insanlarımızın ihtiyaçlarını giderici etkinlikleri artırmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda yarın Elbistan'da olacağız. Orada bir mescit ve Türk Kızılay işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz MÜSİAD-Kızılay Kütüphanesi'nin açılışını, ilaveten MÜSİAD Sağlık Ocağı Temel Atma Töreni'ni gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Depremden etkilenen illere yönelik faaliyetlere devam edeceklerini vurgulayan Asmalı, bölgedeki şube ve temsilciliklerinden sürekli bilgi aldıklarını, yurt içi ve yurt dışında 14 binden fazla üyeleriyle milletin hizmetinde olduklarını sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TESK Başkanı Palandöken: Yeniden ayağa kalkacağızTESK Başkanı Palandöken: Yeniden ayağa kalkacağız
DASK'tan 6 Şubat açıklaması: 35 milyar liralık hasar ödemesi yapıldıDASK'tan 6 Şubat açıklaması: 35 milyar liralık hasar ödemesi yapıldı
17 yıl sonra ilk kez! Neredeyse durma noktasına geldi17 yıl sonra ilk kez! Neredeyse durma noktasına geldi
Anahtar Kelimeler:
deprem
En Çok Okunan Haberler
İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başlıyor!

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başlıyor!

Döviz ve borsada rekor günü! 33 lirayı bile aştı

Döviz ve borsada rekor günü! 33 lirayı bile aştı

21 yıllık tazminatı yakan söz! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

21 yıllık tazminatı yakan söz! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.