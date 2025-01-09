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  4. Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e dikkat çeken kira ve enflasyon tepkisi: ‘Tamam da sen yaptın!’

Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e dikkat çeken kira ve enflasyon tepkisi: ‘Tamam da sen yaptın!’

09.01.2025 13:30
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09.01.2025 13:30
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Yüksek enflasyon ve artan kira fiyatları karşısında maaşlara yapılan düşük zam tepkilere neden olmuştu. Konu ile ilgili bir tepki de Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den geldi. Destici kira zammı oranını eleştirdi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklamasına da tepki gösterdi.

Cumhur İttifakı ortaklarından olan Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Destici kira zamlarına tepki gösterdi. Destici, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi.

Kira zamlarının enflasyon oranı üzerinden artırılmasına değinen Destici, "Diyorlar ki kanun böyle yasa böyle. Dün dinliyorum Maliye Bakanımız 'Enflasyonu, hayat pahalılığını tetikleyen en önemli sebeplerden bir tanesi kira diyor. Tamam da sen belirlemişsin kirayı yasayla yüzde 58 olarak. Siz belirlemişsiniz, ben belirlemedim" diye konuştu.

Destici sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Orada ne demek gerekir? En düşük enflasyon oranı neyse kira ona göre artırılır dersin bir cümle işi çözersin.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek Mustafa Destici kira zammı
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