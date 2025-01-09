Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e dikkat çeken kira ve enflasyon tepkisi: ‘Tamam da sen yaptın!’

Cumhur İttifakı ortaklarından olan Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Destici kira zamlarına tepki gösterdi. Destici, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi.

Kira zamlarının enflasyon oranı üzerinden artırılmasına değinen Destici, "Diyorlar ki kanun böyle yasa böyle. Dün dinliyorum Maliye Bakanımız 'Enflasyonu, hayat pahalılığını tetikleyen en önemli sebeplerden bir tanesi kira diyor. Tamam da sen belirlemişsin kirayı yasayla yüzde 58 olarak. Siz belirlemişsiniz, ben belirlemedim" diye konuştu.

Destici sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Orada ne demek gerekir? En düşük enflasyon oranı neyse kira ona göre artırılır dersin bir cümle işi çözersin.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır