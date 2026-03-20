Mustafa Sarıgül zamma isyan etti ‘Teker nasıl dönecek’ 1 bardağı 30 TL oldu!

Orta Doğu’da devam eden savaş enerji fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki zamlar ise son günlerin en çok konuşulan konusu olmaya devam ediyor.

MOTORİN 70 TL’Yİ AŞTI

Eşel mobil sisteminin devrede olmasına rağmen fiyatlar artmaya devam ediyor. Buna göre, motorin fiyatı 70 TL’yi aştı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş diğer kalemleri etkileyebileceği gibi enflasyon üzerinde de bir etkisi olabilir.

“TEKER NASIL DÖNECEK”

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gelen zamlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Sarıgül, 1 bardak akaryakıtın 30 TL’yi aştığını belirterek, “Bu fiyatlarla bu teker nasıl dönecek” dedi.

Bir bardağa motorin doldurtan Sarıgül, videoda tepki olarak motorin dolu bardağı yere attı. Sarıgül’ün tepkisini bazı sosyal medya kullanıcıları desteklerken bazıları ise İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapattığını hatırlatarak tepki gösterdi.