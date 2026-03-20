Mustafa Sarıgül zamma isyan etti ‘Teker nasıl dönecek’ 1 bardağı 30 TL oldu!

Akaryakıta yeni bir zam daha geldi! ABD ile İsrail’in başlattığı savaşın sonucu olarak İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ile akaryakıt fiyatları da yükselişe geçti. Eşel mobil sisteminin devreye girmesine rağmen motorin 70 TL’yi geçti. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, fiyatlara tepki gösterdiği bir video paylaştı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Orta Doğu’da devam eden savaş enerji fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki zamlar ise son günlerin en çok konuşulan konusu olmaya devam ediyor.

MOTORİN 70 TL’Yİ AŞTI

Eşel mobil sisteminin devrede olmasına rağmen fiyatlar artmaya devam ediyor. Buna göre, motorin fiyatı 70 TL’yi aştı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş diğer kalemleri etkileyebileceği gibi enflasyon üzerinde de bir etkisi olabilir.

Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!

“TEKER NASIL DÖNECEK”

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gelen zamlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Sarıgül, 1 bardak akaryakıtın 30 TL’yi aştığını belirterek, “Bu fiyatlarla bu teker nasıl dönecek” dedi.

Bir bardağa motorin doldurtan Sarıgül, videoda tepki olarak motorin dolu bardağı yere attı. Sarıgül’ün tepkisini bazı sosyal medya kullanıcıları desteklerken bazıları ise İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapattığını hatırlatarak tepki gösterdi.

Akaryakıta zam geldi!Akaryakıta zam geldi!
‘IBAN at’ dönemi başlayınca rekabet de arttı‘IBAN at’ dönemi başlayınca rekabet de arttı

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.09
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
61.99
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.4
Gazyağı
94.48
Mustafa Sarıgül motorin Akaryakıt
En Çok Okunan Haberler
İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

