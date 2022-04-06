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Mustafa Varank ile Nureddin Nebati arasında ilginç diyalog! TOGG için bunları söyledi...

06.04.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg'un testlere giren en üst versiyonu, bu kez iki bakanı ağırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için “Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor. Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor” esprisini yaptı.

Mustafa Varank ile Nureddin Nebati arasında ilginç diyalog! TOGG için bunları söyledi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye’nin otomobili Togg’un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. Gemlik tesisini ziyaret eden iki bakan, TOBB Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve heyet ile yaptıkları toplantı sonrası inşaatta incelemelerde bulundu. Yetkililer, bin 491 personelin çalıştığı Togg’un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76’sının tamamladığı ve test pistinde de sona yaklaşıldığı bilgisini verdi.

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VARANK İLE NEBATİ ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG

İncelemelerinin ardından iki bakan, Togg’un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. İlk olarak Togg’un koltuğuna oturan Bakan Nebati, “Türkiye’de, Bursa’da, Gemlik’te kendi üretimimiz olan ToggSUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu” dedi.

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Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan Nebati’ye AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ile Atilla Ödünç de eşlik etti. Bakan Nebati, test pistinde iki tur attı. Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için “Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor. Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor” esprisini yaptı. Bakan Nebati’nin deneme sürüşü sonrası yaptığı ilk yorum, “Harika, çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah” oldu.

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ARKA KOLTUKTA İKİ MİSAFİR

Daha sonra Bakan Varank, Togg CEO’su Karakaş eşliğinde şoför koltuğuna oturdu. Togg’un arka koltuğunda Bakan Varank’ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu davet edilen iki öğrenci de yer aldı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban, Varank’ın test sürüşüne eşlik etti. Aracın direksiyonunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, “Dışardan da, içeriden de albenisi var. İnsan içine girince kendini güvende hissediyor. Son teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye’den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, bunun baştan sona Türkiye’den çıkmış olması çok değerli bir iş gerçekten. Araç piyasaya çıktığında sadece biz değil, 84 milyon gurur duyacak” dedi.

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Varank’ın sürüş sonrası ilk değerlendirmesi ise, “Uçtuk gerçekten. İvmelenmesi çok iyi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum yani bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici” oldu.

Mobilite ekosisteminin çok hızlı dönüştüğünü ifade eden Varank, “Dünyada endüstri çok hızlı dönüşüyor. İşte bu araç, aslında Türkiye'nin dönüşen endüstriye verdiği cevap. Biz Togg’la birlikte Türkiye'deki özellikle tedarikçileri, yan sanayiyi, bütün üreticileri de dönüştürmüş olacağız. Endüstrimizi dönüştürmüş olacağız. Böyle işaret fişeği bir projenin içinde arkadaşlarımızla birlikte yer almak gerçekten gurur verici” dedi.

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