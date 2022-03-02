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Öyle bir detay yakaladı ki... Müşteriden aldığı 105 TL'yi 90 bin liraya satacak!

02.03.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de tekel bayii işleten Engin Coşkun, dükkanında hesap yaparken fark ettiği hatalı basım paraları sakladığını ve eğer teklif gelirse satabileceğini söyledi. Üzerinde 0 rakamı eksik olan 50 liralık banknotu, tanesi 30 bin liradan satılığa çıkardı.

Öyle bir detay yakaladı ki... Müşteriden aldığı 105 TL'yi 90 bin liraya satacak!

Eskişehir’de tekel bayii işleten Engin Coşkun, dükkânında hesap yaparken fark ettiği hatalı basım paraları sakladığını ve eğer teklif gelirse satabileceğini söyledi.

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Coşkun, bir süre önce dükkânında hesap yaparken kasada hatalı basılmış para olduğunu fark etti. Coşkun, zamanla sayıları 3’e çıkan bu paraları harcamadı ve ayrı bir yerde sakladı. Elinde iki adet sıfırı olmayan 50 TL ve bir adet de koyu renkte basılmış 5 TL bulunan Coşkun, teklif gelirse bu paraları satabileceğini ifade etti.

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KİMDEN VERİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Yaklaşık 1-1,5 senedir bu paraların kendisinde olduğunu ve sakladığını dile getiren tekel bayii işletmecisi Engin Coşkun, paraların kimden geldiğini bilmediğini söyledi. Coşkun, “Paralar müşterilerden geldi, günde yüzlerce müşteri girip çıkıyor, hangisinin verdiğini bilemem. Bir gün akşam hesap yaparken paraları sayıyordum. Paralarda basım hatasını gördüm, saklıyorum. Bunların satışa çıktığını internette, haberlerde ve bazı kanallarda görüyorum. Birkaç gün önce Bursa’da vardı böyle bir şey, bankamatikten çekmiş herhalde, 50 liraya 50 bin TL para istiyor. Ben de gelen olursa satarım, neden satmayayım ki? 25, 30 bine satabilirim, gelen teklife de bağlı” diye konuştu.

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