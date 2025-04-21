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Müteahhitlerden kamu işlerinde uygulanan tevkifat oranlarının iyileştirilmesi talebi

21.04.2025 11:35
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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, kamunun inşaat taahhüt ve onarım işlerinde hak edişler üzerinden yapılan vergi tevkifatının yüzde 2'ye indirilmesi talebinde bulundu.

Müteahhitlerden kamu işlerinde uygulanan tevkifat oranlarının iyileştirilmesi talebi

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı kararıyla demir yolu hattı, tramvay, monoray, finiküler, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri inşaat ve onarım işleri için vergi tevkifat oranlarının yüzde 1'e düşürüldüğünü anımsattı.

Söz konusu kararın kapsamının genişletilmesi talebinde bulunan Eren, "Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilmiş veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar tarafından ihalesi yapılmış yıllara yaygın inşaat taahhüt ve onarım işlerinde hak edişler üzerinden yapılan gelir ve kurumlar vergisi tevkifatının da yüzde 2 düzeyine indirilmesi sektörümüz için bir ihtiyaçtır." ifadesini kullandı.

Eren, Cumhurbaşkanı kararıyla bazı inşaat işlemleri için yapılan tevkifat düzenlemesinin sektör tarafından olumlu bulunduğunu belirterek, diğer işler için de şu an yüzde 5 olan tevkifat oranını yüzde 2'ye indirilmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Sektörde girdi maliyetlerinin sürekli arttığını ve finansmana erişimin zorlaştığını aktaran Eren, sektörün sürdürülebilirliği ve firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilebilmesi açısından yüzde 2 talebini gündeme getirdiklerini kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Müteahhit İnşaat
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