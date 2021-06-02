Müzisyenlere 3000 tl destek başvurusu nasıl yapılır? Bakanlıktan ‘Müzik susmasın’ desteği…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın döneminde müzik emekçilerinin yanında olmaya devam ediyor. Eğlence mekânlarının kapalı olduğu koronavirüs salgını döneminde çalışamayan müzisyenlere; yapılacak 3000 TL ödeme ile birlikte toplam destek miktarı 250 milyon TL’ye ulaşmış olacak.

MÜZİSYENLERE 3000 TL DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3000 TL destek ödemesi verileceği belirtildi. Bakanlık, yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3000 TL destek yapacak.

Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" ifadeleri kullanıldı.



