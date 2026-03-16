FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

MYNET ÖZEL |APP plaka cezası artınca fırsatçılar ortaya çıktı! Noterde para tuzağı

APP plaka denetimleri öncesi plakasını değiştirmek isteyen vatandaşları hedef alan yeni bir fırsatçılık iddiası gündeme geldi. İstanbul’da bir noterde çalışan görevlinin, “randevu yok” diyerek hızlı plaka temini bahanesiyle vatandaştan 2 bin TL aldığı, ancak plaka basım merkezlerinde randevu sistemi bulunmadığı ortaya çıktı.

Çiğdem Berfin Sevinç

TBMM’de kabul edilip 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerden biri de APP plaka kullanımına ilişkin oldu. Yeni uygulamayla birlikte standart dışı plaka kullanan sürücülere ağır yaptırımlar getirildi.

Düzenlemeye göre, standart dışı plaka kullananlara 140 bin TL para cezası, ehliyete 30 gün el koyma ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar uygulanabilecek. Ayrıca durumun niteliğine göre “resmi belgede sahtecilik” kapsamında adli işlem de başlatılabilecek.

Yetkililer, 1 Nisan 2026’ya kadar denetimlerin çoğunlukla uyarı ve bilgilendirme şeklinde yapılacağını, bu tarihten sonra ise cezaların fiilen uygulanmaya başlanacağını belirtiyor.

Bu gelişmenin ardından ceza almak istemeyen çok sayıda araç sahibi plakalarını yenilemek için noter ve plaka basım merkezlerine yöneldi.

“YOĞUNLUK VAR” DİYEREK 2 BİN TL İSTEDİLER

Mynet muhabiri Çiğdem Sevinç'in haberine göre, İstanbul’da yaşandığı iddia edilen bir olay ise yeni bir fırsatçılık yöntemini gündeme getirdi. İddiaya göre D.Y. isimli vatandaş, aracının plakasını bastırmak için notere başvurdu.

Noterde çalışan bir görevli, plaka basım yerlerinde yoğunluk olduğunu ve bayram sonuna kadar randevu bulunmadığını söyledi. Ardından plakayı daha hızlı getirtebileceğini belirterek “ekspres kargo ile temin edebiliriz” teklifinde bulundu.

Normal şartlarda yaklaşık 800 TL olan plaka basım ücreti için görevli, hızlı işlem yapılabilmesi adına 2 bin TL ödeme talep etti. Bayram sonuna kadar beklemek zorunda kalacağını düşünen vatandaş ise kendisini mecbur hissederek ödemeyi kabul etti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak daha sonra plaka basım merkezlerinde herhangi bir randevu sistemi bulunmadığı, vatandaşların sıra numarası alarak aynı gün içinde plakalarını bastırabildiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine D.Y., noterde çalışan kişi ile plaka basım merkezindeki bir görevli arasında danışıklı bir düzen kurulmuş olabileceğini öne sürdü.

İddiaya göre bu yöntemle vatandaşlara yoğunluk bahanesi sunuluyor, ardından ek ücret karşılığında hızlı işlem vaadiyle para alınıyor. D.Y., bu işlemin günde en az üç kez tekrarlandığını ve plakaların sabah, öğle ve akşam saatlerinde toplu şekilde teslim edildiğini iddia etti.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ceza Noter plaka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.