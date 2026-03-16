MYNET ÖZEL |APP plaka cezası artınca fırsatçılar ortaya çıktı! Noterde para tuzağı

TBMM’de kabul edilip 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerden biri de APP plaka kullanımına ilişkin oldu. Yeni uygulamayla birlikte standart dışı plaka kullanan sürücülere ağır yaptırımlar getirildi.

Düzenlemeye göre, standart dışı plaka kullananlara 140 bin TL para cezası, ehliyete 30 gün el koyma ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar uygulanabilecek. Ayrıca durumun niteliğine göre “resmi belgede sahtecilik” kapsamında adli işlem de başlatılabilecek.

Yetkililer, 1 Nisan 2026’ya kadar denetimlerin çoğunlukla uyarı ve bilgilendirme şeklinde yapılacağını, bu tarihten sonra ise cezaların fiilen uygulanmaya başlanacağını belirtiyor.

Bu gelişmenin ardından ceza almak istemeyen çok sayıda araç sahibi plakalarını yenilemek için noter ve plaka basım merkezlerine yöneldi.

“YOĞUNLUK VAR” DİYEREK 2 BİN TL İSTEDİLER

Mynet muhabiri Çiğdem Sevinç'in haberine göre, İstanbul’da yaşandığı iddia edilen bir olay ise yeni bir fırsatçılık yöntemini gündeme getirdi. İddiaya göre D.Y. isimli vatandaş, aracının plakasını bastırmak için notere başvurdu.

Noterde çalışan bir görevli, plaka basım yerlerinde yoğunluk olduğunu ve bayram sonuna kadar randevu bulunmadığını söyledi. Ardından plakayı daha hızlı getirtebileceğini belirterek “ekspres kargo ile temin edebiliriz” teklifinde bulundu.

Normal şartlarda yaklaşık 800 TL olan plaka basım ücreti için görevli, hızlı işlem yapılabilmesi adına 2 bin TL ödeme talep etti. Bayram sonuna kadar beklemek zorunda kalacağını düşünen vatandaş ise kendisini mecbur hissederek ödemeyi kabul etti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak daha sonra plaka basım merkezlerinde herhangi bir randevu sistemi bulunmadığı, vatandaşların sıra numarası alarak aynı gün içinde plakalarını bastırabildiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine D.Y., noterde çalışan kişi ile plaka basım merkezindeki bir görevli arasında danışıklı bir düzen kurulmuş olabileceğini öne sürdü.

İddiaya göre bu yöntemle vatandaşlara yoğunluk bahanesi sunuluyor, ardından ek ücret karşılığında hızlı işlem vaadiyle para alınıyor. D.Y., bu işlemin günde en az üç kez tekrarlandığını ve plakaların sabah, öğle ve akşam saatlerinde toplu şekilde teslim edildiğini iddia etti.