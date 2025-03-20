FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MYNET ÖZEL | İşte Türkiye’nin konuştuğu operasyonda yurt dışında kaçak olan kişiler!

MYNET ÖZEL | İşte Türkiye’nin konuştuğu operasyonda yurt dışında kaçak olan kişiler!

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
20.03.2025 16:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye gündeminin ilk sırasında dün sabah saatlerinde başlayan şafak operasyonları var! 100 kişilik gözaltı listesindeki isimler çok dikkat çekici. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun haricinde Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan, Resul Emrah Şahan, Mustafa İlbak gibi isimler de gözaltında! Bir de yurt dışında firari olanlar var… İşte İBB soruşturmasında yurt dışında firar olan o kişiler!

MYNET ÖZEL | İşte Türkiye’nin konuştuğu operasyonda yurt dışında kaçak olan kişiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 100 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti! Eş zamanlı operasyonla birlikte gözaltılar başlamıştı. Özellikle Emrah Bağdatlı ve Ali Nuhoğlu’nun ofislerinden çıkan paralar çok konuşuldu. Emrah Bağdatlı firari, Ali Nuhoğlu ise dün kaçarken yakalandı.

İstanbul emniyeti, Ali Nuhoğlu’nun ofisinden çıkan paraları görüntüledi. Buna göre Ali Nuhoğlu’nun ofisinden dün 40 milyon TL değerinde nakit para çıktı.

FLAŞ: KÜLTÜR A.Ş ESKİ GENEL MÜDÜRÜ YAKALANDI!

Firari durumda bulunan İBB Kültür A.Ş eski Genel Müdürü Serdal Taşkın yakalandı!

ewqdas

100 KİŞİDEN 7’Sİ YURT DIŞINDA, 3’Ü İL DIŞINDA!

İstanbul dışında yakalanan Serdal Taşkın’ın haricinde Güldem Işık, Serkan Öztürk ve Uğurhan Atma da şehir dışında! Bir de yurt dışında firari olan isimler var.

cccc

Kamuoyunda yurt dışında firari olan isimlerin kim olduğu büyük merak konusuydu. Mynet’in ulaştığı bilgilere göre 7 kişi yurt dışında!

para

İŞTE YURT DIŞINDA OLAN İSİMLER

ELİF GÜVEN
EMRAH BAĞDATLI
İRFAN KARAKAŞ
KAAN KETENCİ
MERHAN AÇIL
MUSTAFA İLBAK
ÖMER GÜRSOY

Balya balya paralar ele geçirildi! Evden 40 milyon TL çıktı Balya balya paralar ele geçirildi! Evden 40 milyon TL çıktı
Her söylediği olay oluyor! Cem Küçük bu kez ünlü iş insanı Cem Boyner için konuştu: Gözaltına alınabilir Her söylediği olay oluyor! Cem Küçük bu kez ünlü iş insanı Cem Boyner için konuştu: Gözaltına alınabilir
Canlı Borsa
210 tane hayvanları var 'Çocuklarımız oldu' 210 tane hayvanları var 'Çocuklarımız oldu'
Dükkanların camlarına astılar! Siparişlere yetişmeye çalışıyorlarDükkanların camlarına astılar! Siparişlere yetişmeye çalışıyorlar
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gözaltındaki Ercan Saatçi ile ilgili 'WhatsApp detayını anlattı

Gözaltındaki Ercan Saatçi ile ilgili 'WhatsApp detayını anlattı

Meclis'te İmamoğlu tartışması! Ortalık karıştı

Meclis'te İmamoğlu tartışması! Ortalık karıştı

MYNET ÖZEL | İşte Türkiye’nin konuştuğu operasyonda yurt dışında kaçak olan kişiler!

MYNET ÖZEL | İşte Türkiye’nin konuştuğu operasyonda yurt dışında kaçak olan kişiler!

Rekabet Kurulu ünlü firmaya soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu ünlü firmaya soruşturma başlattı

20 milyon TL'lik yatırım bir gecede yok oldu! 'Bir 20 milyon TL daha...'

20 milyon TL'lik yatırım bir gecede yok oldu! 'Bir 20 milyon TL daha...'

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.