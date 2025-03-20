MYNET ÖZEL | İşte Türkiye’nin konuştuğu operasyonda yurt dışında kaçak olan kişiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 100 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti! Eş zamanlı operasyonla birlikte gözaltılar başlamıştı. Özellikle Emrah Bağdatlı ve Ali Nuhoğlu’nun ofislerinden çıkan paralar çok konuşuldu. Emrah Bağdatlı firari, Ali Nuhoğlu ise dün kaçarken yakalandı.
İstanbul emniyeti, Ali Nuhoğlu’nun ofisinden çıkan paraları görüntüledi. Buna göre Ali Nuhoğlu’nun ofisinden dün 40 milyon TL değerinde nakit para çıktı.
Firari durumda bulunan İBB Kültür A.Ş eski Genel Müdürü Serdal Taşkın yakalandı!
İstanbul dışında yakalanan Serdal Taşkın’ın haricinde Güldem Işık, Serkan Öztürk ve Uğurhan Atma da şehir dışında! Bir de yurt dışında firari olan isimler var.
Kamuoyunda yurt dışında firari olan isimlerin kim olduğu büyük merak konusuydu. Mynet’in ulaştığı bilgilere göre 7 kişi yurt dışında!
ELİF GÜVEN
EMRAH BAĞDATLI
İRFAN KARAKAŞ
KAAN KETENCİ
MERHAN AÇIL
MUSTAFA İLBAK
ÖMER GÜRSOY
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