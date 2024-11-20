FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MYNET ÖZEL | Özgür Erdursun, 2025 asgari ücret zammı için net konuştu: ‘Bu rakamın dışında bir tutarın olma ihtimali çok çok az! Sıcak bakılmıyor’

MYNET ÖZEL | Özgür Erdursun, 2025 asgari ücret zammı için net konuştu: ‘Bu rakamın dışında bir tutarın olma ihtimali çok çok az! Sıcak bakılmıyor’

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.11.2024 13:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret için 2025 yılında yapılacak zam oranında geri sayım başlamışken pek çok senaryo da gündemde tutuluyor. Bölgesel asgari ücret tartışmaları ile ilgili Mynet’e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ‘sıcak bakılmıyor’ diyerek nedenlerini tek tek anlattı. Öte yandan Erdursun asgari ücret zammı ile ilgili de maksimum yapılacak zamla ilgili tahminlerini paylaşarak “23.000 TL'nin üzerinde bir rakamın şu anda olma ihtimali çok çok az” dedi. İşte asgari ücret zam haberinin detayları…

MYNET ÖZEL | Özgür Erdursun, 2025 asgari ücret zammı için net konuştu: ‘Bu rakamın dışında bir tutarın olma ihtimali çok çok az! Sıcak bakılmıyor’
Mynet Özel Haber

MYNET ÖZEL | 2025 asgari ücret zammı ile ilgili senaryolar konuşulmaya devam ederken dikkat çeken bir öneri daha gündeme geldi. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın ‘Bölgesel asgari ücret uygulanabilir’ çıkış sonrasında asgari ücret zammının bölgelere göre uygulanması ile ilgili tartışma başladı.

Bölgesel asgari ücret, özellikle İstanbul gibi yaşam maliyetlerinin yüksek olduğu şehirlerde daha yüksek bir ücret ödenmesi anlamına gelirken şehirler arasındaki ücret farklılıkları da bu durumun yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Asgari ücret bölgesel olarak uygulanırsa genellikle istihdam, işgücüne katılım ve işsizlik gibi göstergeler dikkate alınarak ödenecek rakam belirleniyor.

Türkiye’de 1951 ile 1974 yılları arasında bölgesel asgari ücret uygulandı. Enflasyon etkisinin büyükşehirlerde yoğun olarak hissedilmesi ile birlikte ‘bu durum tekrar ele alınabilir mi?’ sorusu da gündeme geldi.

Konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da Mynet'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

iStock-1778859230

"BAŞKA SORUNLARA YOL AÇABİLİR"

Erdursun, bölgesel asgari ücret arttırımı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"1951'de 1974 yılları arasında bölgesel asgari ücret uygulandı. Türkiye'de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler için bölgesel asgari ücret fikri reddediliyor. Zaten şehirler çok kalabalık kırsalda yaşayan kişiler belli bir yaştan sonra şehirleri tercih ediyor çalışmak için. Şu anda Türkiye'de tarım bitme noktasına gelmiş, hayvancılık bitme noktasına gelmiş. Bu işlerle insanlar çok fazla ilgilenmiyor. Bölgesel asgari ücretin belli bölgelerde yüksek olması durumunda o şehirler daha fazla tercih edilen şehirler durumuna gelebilir. Bu durumda da asgari ücret sorununu çözeyim derken başka sorunlarla da karşı karşıya kalınabilir."

iStock-524718551

"ÇOK SICAK BAKILMIYOR"

Erdursun konuşmasının devamında, "Bölgesel asgari ücret fikrine çok sıcak bakılmıyor. Türkiye'de bölgesel asgari ücret uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Çünkü bugün doğu anadolu bölgesi, Karadeniz ya da güneydoğu anadolu bölgesinde yaşayan bir kişinin yaşama maliyetiyle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayan kişinin yaşam maliyeti aynı değil, kira aynı değil, ulaşım aynı değil. Kiralar büyükşehirde çok daha yüksek bu nedenle uygulanabilir fakat uygulanbilme olanağı şu anda çok da var diyemeyiz. Bu konu çok fazla konuşulmadan yani sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler tarafından tartışılmadan, hükümet herhangi bir çalışma yapmadan bu işe başlıyoruz diyemez ve demeyecektir. Çünkü bu konuyla ilgili bir çalışma yok." dedi.

iStock-1226295320

"SON 15 - 20 YILDIR NASIL BELİRLENİYORSA..."

Daha öncelerde asgari ücret tutarının nasıl belirlendiğine yönelik de konuşan Erdursun, şu bilgileri aktardı: "Türkiye'de asgari ücret son 15 yıl 20 yıldır nasıl belirleniyorsa, 2025 yılına girerken de asgari ücret aynı şekilde belirlenecektir. Aslında 15 - 20 yıl önce asgari ücret daha da farklı belirleniyordu. Bu konuyla ilgili de çalışan kişilerin çalışma hayatı içinde ne kadar gıdaya ihtiyacı var, proteine ihtiyacı var, besin ihtiyacı var bunlara kadar belirlenerek bir asgari ücret uygulanıyordu. Hatta bunla ilgili üniversitelerden raporlar da oluyordu. Artık buna da son verildi. son birkaç yıldır asgari ücret nasıl belirleniyorsa bu yılda öyle belirlenecektir."

iStock-1283754744

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİNİ KALEM KALEM ANLATTI

Erdursun'un geçen sene yaptığı asgari ücret tahmini tutmuştu. Bu sene bu rakamın nasıl olacağını sorduğumuzda ise yanıt şu şekilde oldu:

"Asgari ücretle ilgili hedeflenen enflasyon dikkate alınacaktır diye düşünüyorum. Asgari ücreti yüksek oranlı bir artış yapılacağı ihtimali çok az. Asgari ücrete yapılacak artış %25, maksimum % 30'lar civarında olur diye düşünüyorum. Şu anda asgari ücret 17.000 TL. Asgari ücret %25 artarsa 4250 liralık artışla 21.250 TL olur. 17.000 liralık asgari ücret %30 oranında artarsa 5100 liralık bir artışla 22.100 TL olur. Şöyle olabilir %25 %30 konusu çok tartışılıyor, şu anda asgari ücret 700 liralık bir destek var. Bu destek bir miktar hükümet tarafından arttırılarak belki küçük bir ihtimalde olsa 23.000 TL olabilir ama onun dışında 23.000 TL'nin üzerinde bir rakamın şu anda olma ihtimali çok çok az. Bu oranlarda bir asgari ücret belirlenecektir."

iStock-1358486620

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRERSE O RAKAM OLABİLİR"

Erdursun'a göre başka bir senAryo ise şu şekilde olabilir:

"Asgari ücret konusunda aslında asgari ücretin maliyetini bir miktar daha düşürerek ücreti arttırarak, ama ücretin içindeki sigorta primi ve belli bir rakama kadar istisna tutularak vergi ve sigorta payını devlet almadan asgari ücreti belli bir miktar daha arttırabilir. Bu konuyla ilgili de şu anda ne siyasi partiler, sendikalar, hükümet bu konuyla ilgili bir çalışma yapmıyor. Yani düz bir mantıkla gidilecek. Hedeflenen bir enflasyon var bu enflasyon doğrultusunda asgari ücretin %25 %30 arasında artırılması ya da dediğimiz gibi bir miktar asgari ücret desteğinin artırılması söz konusu. Belki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da devreye girmesi asgari ücreti 23.000 liralara kadar çıkartılır diye düşünüyorum." dedi.

iStock-1461607594

"MASAYI TERK EDEBİLİRLER"

Erdursun zamdan memnun kalmayacak sendikalar hakkında da bir tahminde bulundu. Erdursun, "Asgari ücret belirler belirlenirken işçi, işveren sendikaları ve hükümet yetkilileri bu konuyla ilgili asgari ücreti belirliyorlar. Bu belirlenirken büyük ihtimalle işçi sendikaları masayı terk edecektir diye düşünüyorum. Kararı son olarak hükümet yetkilileri ile işverenlerin ortak kararı doğrultusunda alınacak gibi gözüküyor. Bu durumda da işçi sendikalarının ne rakam gelirse gelsin bunu ben kabul etmeyeceklerini düşünüyorum. Yani rakam söylediğimiz 23.000 TL'nin yani maksimum bunun üstüne çıksa dahi işçi sendikalarının bunu kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle işveren hükümet yetkililerinin belirleyeceği asgari ücretin de maksimum benim tahminim %25 %30 arasında bir artış yapacağını tahmin ediyorum. Dediğim gibi cumhurbaşkanı devreye girmesi ile bir miktar daha rakamlarda değişiklik olabilir. Ne olabilir derseniz de, dediğim gibi bu da 23.000 TL olabilir ama bunun üstünde bir rakamın olacağı ihtimali üzerinde durmuyorum." şeklinde konuştu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İstanbul maliyet Özgür Erdursun Mynet Özel
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Acun Ilıcalı ve TV8 hakkında yasa dışı bahis soruşturması! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Son dakika: Acun Ilıcalı ve TV8 hakkında yasa dışı bahis soruşturması! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

Yönetmelik zorunlu tutuyor! Geç kalmadan alın: Büyük zam yolda, en az yüzde 50 artacak

'Küçük bir yerimiz olsun dedik, olay değişti' Yöneticilikten istifa edip...

'Küçük bir yerimiz olsun dedik, olay değişti' Yöneticilikten istifa edip...

CHP'li ve DEM Partili belediye başkanlarına hapis cezası! 6 yıl 3 ay...

CHP'li ve DEM Partili belediye başkanlarına hapis cezası! 6 yıl 3 ay...

Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

Emekli, memur maaşları ve asgari ücret Erdoğan'a soruldu!

Söylentilere tepki! 100 bin TL'lik maaşları konuşuluyordu!

Söylentilere tepki! 100 bin TL'lik maaşları konuşuluyordu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.