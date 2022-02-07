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Bakan duyurdu! Ücretsiz internet kotası iki kat artırılıyor

07.02.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı yurtlarda internet kotasını iki katına çıkardıklarını açıkladı.

Bakan duyurdu! Ücretsiz internet kotası iki kat artırılıyor

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarındaki internet kotasına ilişkin "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadelerini kullandı.

"32 GB'A YÜKSELTTİK"

Bakan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadeleri yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
internet Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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