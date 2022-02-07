Bakan duyurdu! Ücretsiz internet kotası iki kat artırılıyor

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarındaki internet kotasına ilişkin "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadelerini kullandı.

Gençler istedi, biz yaptık!



GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB’a yükselttik. pic.twitter.com/qEdNkyKqkH — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 7, 2022

"32 GB'A YÜKSELTTİK"

Bakan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadeleri yer aldı.



