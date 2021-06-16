Pandemi döneminde işsiz kalan milyonlarca mağdur vatandaş için ödenen nakdi ücret desteğinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Nakdi ücret desteği, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020'de başlatılmıştı. Ücretsiz izin parası olarak da bilinen nakdi ücret desteğinin haziran ayı itibariyle biteceği açıklanmıştı. Peki haziran ayı sonrası için herhangi bir karar alındı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşsizlik ödeneği uzayacak mı? İşte ayrıntılar...
Mayı ayı nakdi ücret destekleri haziranın ilk haftasında vatandaşların hesabına yatırıldı. IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri PTT üzerinden yapıldı.
Öte yandan İŞKUR, koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından çalışamaz hale gelen milyonlarca vatandaş için 17 Nisan 2020'de başlatılan Nakdi Ücret Desteği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Mayıs 2021'den 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı belirtilmişti.
Nakdi ücret desteğinin belirtilen tarihin ardından yatmaya devam edip etmeyeceğine dair henüz resmi makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Bahsi geçen desteğin, 21 Haziran'da gerçekleşecek olan Kabine toplantısında değerlendirilmesi öngörülüyor. Nakdi ücret desteği 30 Haziran'da bitiyor.
Nakdi ücret desteği uygulaması 2020 Nisan ayında uygulanmaya başlamıştı. Desteğin nedeni, koronavirüs yüzünden işini kaybeden vatandaşlar üzerindeki yıkıcı etkiyi azaltmaktı. Ücretsiz izin paraları, 4447 sayılı Kanunun geçici 24. maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından veriliyor.
Nakdi Ücret Desteği'ni 13-05-2020 sonrasında iş sözleşmesinin feshi nedeniyle İŞKUR'a yapılmış olan işsizlik ödeneği başvurusu bulunanlar ve ödeneği alamayan işsizler yararlanabiliyor.
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