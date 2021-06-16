Pandemi döneminde işsiz kalan milyonlarca mağdur vatandaş için ödenen nakdi ücret desteğinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Nakdi ücret desteği, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020'de başlatılmıştı. Ücretsiz izin parası olarak da bilinen nakdi ücret desteğinin haziran ayı itibariyle biteceği açıklanmıştı. Peki haziran ayı sonrası için herhangi bir karar alındı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşsizlik ödeneği uzayacak mı? İşte ayrıntılar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK? İŞSİZLİK ÖDENEĞİ UZAYACAK MI?

Mayı ayı nakdi ücret destekleri haziranın ilk haftasında vatandaşların hesabına yatırıldı. IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri PTT üzerinden yapıldı.

Öte yandan İŞKUR, koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından çalışamaz hale gelen milyonlarca vatandaş için 17 Nisan 2020'de başlatılan Nakdi Ücret Desteği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Mayıs 2021'den 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı belirtilmişti.

Nakdi ücret desteğinin belirtilen tarihin ardından yatmaya devam edip etmeyeceğine dair henüz resmi makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Bahsi geçen desteğin, 21 Haziran'da gerçekleşecek olan Kabine toplantısında değerlendirilmesi öngörülüyor. Nakdi ücret desteği 30 Haziran'da bitiyor.