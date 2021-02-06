FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne kadar 2021? Ocak ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne kadar 2021? Ocak ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.02.2021 15:03 | Son Güncelleme

Çok sayıda vatandaşın merakla beklediği nakdi ücret desteği ne zaman yatacak sorusunun yanıtı nihayet yanıt buldu. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ne kadar 2021 konusunda da araştırmalar yapıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, beklenen açıklamayı yaptı. Peki, ocak ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne kadar 2021? Ocak ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?

Bir süredir yanıt aranan ocak ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek sorusu nihayet yanıt buldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamasının ardından gözler o tarihe çevrildi…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada; ödemelerin banka hesapların üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik olan ya da hatalı olanları da ödemelerini PTT aracılığıyla alacağını hatırlattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak.” ifadesini kullandı.

2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR 2021?

Vatandaşlar tarafından nakdi ücret desteği ne kadar yatacak sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (yüzde 21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını belirtti.

KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan açıkladı! Şubat ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri nedir? KYK bursu ve kredisi ne kadar?KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan açıkladı! Şubat ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri nedir? KYK bursu ve kredisi ne kadar?

Artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz nakdi ücret desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz." ifadesini kullandı. Nakdi Ücret Desteği şartları sağlayan ve başvuru yapan kişilere 2020 yılında günlük 39,24 lira olarak veriliyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Şubat ayı kira zammı ne kadar?Şubat ayı kira zammı ne kadar?
2021 MTV ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılır?2021 MTV ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi
Kafe ve restoranlarla ilgili alınan karar yürürlüğe girdi
Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı
Çin aşısıyla ilgili çok önemli gelişme: Kanıtlandı
Sözleşmeli kamu personellerinin yıllık izinleri devredilecek
Sözleşmeli kamu personellerinin yıllık izinleri devredilecek
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan flaş bahşiş kararı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan flaş bahşiş kararı
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
İşte 2021'in en ucuz sıfır arabaları!
İşte 2021'in en ucuz sıfır arabaları!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Altın üretimi uçuşa geçecek
Altın üretimi uçuşa geçecek
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
PTT ucuz ayçiçek yağı mı satacak? Açıklama geldi
PTT ucuz ayçiçek yağı mı satacak? Açıklama geldi
Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!
Şubat ayı kira zam oranı belli oldu!
ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!
ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları yükselecek mi? Şimdi altın alınır mı? Altının düşüşü sürer mi? İşte çarpıcı altın yorumu
Şimdi altın almak için doğru zaman mı? Altının düşüşü sürer mi?
Şubat kira artış oranı 2021... Şubat kira zammı ne kadar oldu? Bu ay kira artış oranı nedir?
Şubat ayı kira zammı ne kadar?
2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri
AGİ 2021 yılında ne kadar oldu?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal bahşiş kararı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan flaş bahşiş kararı
KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan açıkladı! Şubat ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri nedir? KYK bursu ve kredisi ne kadar?
KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan açıkladı!
Bakan Kasapoğlu açıkladı! Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Bakan Kasapoğlu açıkladı! Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.