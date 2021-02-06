Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne kadar 2021? Ocak ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?

Bir süredir yanıt aranan ocak ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek sorusu nihayet yanıt buldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamasının ardından gözler o tarihe çevrildi…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada; ödemelerin banka hesapların üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik olan ya da hatalı olanları da ödemelerini PTT aracılığıyla alacağını hatırlattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak.” ifadesini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR 2021?

Vatandaşlar tarafından nakdi ücret desteği ne kadar yatacak sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (yüzde 21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını belirtti.