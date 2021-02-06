Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne kadar 2021? Ocak ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?

Bir süredir yanıt aranan ocak ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek sorusu nihayet yanıt buldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamasının ardından gözler o tarihe çevrildi…
Bakan Selçuk, ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada; ödemelerin banka hesapların üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik olan ya da hatalı olanları da ödemelerini PTT aracılığıyla alacağını hatırlattı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak.” ifadesini kullandı.
Vatandaşlar tarafından nakdi ücret desteği ne kadar yatacak sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (yüzde 21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını belirtti.
Artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz nakdi ücret desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz." ifadesini kullandı. Nakdi Ücret Desteği şartları sağlayan ve başvuru yapan kişilere 2020 yılında günlük 39,24 lira olarak veriliyordu.
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