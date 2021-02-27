Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne kadar 2021? Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?

Bir süredir yanıt aranan şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek sorusuyla ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Şimdi gözler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yapacağı o açıklamaya çevrildi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz ay, ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada; ödemelerin banka hesapların üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik olan ya da hatalı olanları da ödemelerini PTT aracılığıyla alacağını hatırlatmıştı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak.” ifadesini kullanmıştı.

Bu nedenle mart ayında yatırılacak olan şubat ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin mart ayının ikinci haftasında ödenmesi bekleniyor. Ancak Bakan Selçuk tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve kesin tarih hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmedi. Konuyla ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor.