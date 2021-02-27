FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne kadar 2021? Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne kadar 2021? Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.02.2021 11:14 | Son Güncelleme

Çok sayıda vatandaşın merakla beklediği nakdi ücret desteği ne zaman yatacak sorusu sorulmaya devam ediliyor. Vatandaşlar nakdi ücret desteği ne kadar 2021 konusunda da araştırmalar yapıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından ödemelerin yapılacağı tarihe dair açıklama bekleniyor. Peki, şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne kadar 2021? Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek?

Bir süredir yanıt aranan şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek sorusuyla ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Şimdi gözler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yapacağı o açıklamaya çevrildi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz ay, ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurmuştu. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada; ödemelerin banka hesapların üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik olan ya da hatalı olanları da ödemelerini PTT aracılığıyla alacağını hatırlatmıştı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak.” ifadesini kullanmıştı.

Bu nedenle mart ayında yatırılacak olan şubat ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin mart ayının ikinci haftasında ödenmesi bekleniyor. Ancak Bakan Selçuk tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve kesin tarih hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmedi. Konuyla ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor.

2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR 2021?

Vatandaşlar tarafından nakdi ücret desteği ne kadar yatacak sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (yüzde 21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını belirtti.

İşsizlik maaşı ne kadar 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru ve sorgulama ekranıİşsizlik maaşı ne kadar 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru ve sorgulama ekranı

Artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz nakdi ücret desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz." ifadesini kullandı. Nakdi Ücret Desteği şartları sağlayan ve başvuru yapan kişilere 2020 yılında günlük 39,24 lira olarak veriliyordu.

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağı bitiş tarihiİşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağı bitiş tarihi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERLady Gaga'ya güzel haberLady Gaga'ya güzel haber
3600 ek göstergede son durum!3600 ek göstergede son durum!
Kabin memurları ne kadar kazanıyor? Kabin memurları ne kadar kazanıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı
Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor
Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor
Uzman isim 2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
Uzman isim 2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı
Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı
'Gram altın 440 TL'yi görebilir'
'Gram altın 440 TL'yi görebilir'
Halka arz sonuçları ne zaman açıklanır?
Halka arz sonuçları ne zaman açıklanır?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama
Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Uzmandan çarpıcı 2021 -2022 dolar yorumu!
Uzmandan çarpıcı 2021 -2022 dolar yorumu!
Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var
Bir ilde kiralar ikiye katlandı: Anormal bir durum var
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesaide cep telefonuyla oynayan çalışan için Yargıtay'dan emsal karar
Mesaide cep telefonuyla oynayan çalışan için Yargıtay'dan emsal karar
Ehliyet harcı ne kadar? 2021 Pasaport harçları ne kadar oldu? 2021 ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı
2021 ehliyet harcı ne kadar oldu?
2021 AGİ ne kadar oldu? Bekar, evli, eşi çalışanlar ve eşi çalışmayanlar için 2021 AGİ ücretleri
AGİ 2021 yılında ne kadar oldu?
3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergede son durum!
3600 ek göstergede son durum!
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2021? Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?
Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
İşsizlik maaşı ne kadar 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru ve sorgulama ekranı
2021 işsizlik maaşı ne kadar? İşte başvuru şartları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.