Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne kadar ve yattı mı? Ödenme tarihi belli oldu!

Koronavirüs sürecinde oluşan ekonomik zorluğun azaltılması için verilen nakdi ücret desteğinin ödenme tarihi araştırılıyor. Bakan Vedat Bilgin, nakdi ücret ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR VE YATTI MI?

Nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih ve konuyla ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurguladı ve sistemde IBAN bilgisi eksik ya da hatalı olan vatandaşların ödemelerinin ise PTT vasıtasıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR VE NE KADAR?

Milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulama olan nakdi ücret desteği, faaliyet gösteren işyerlerinde daha önce sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılan kişilere veriliyor. Nakdi destek ücretinin miktarı bin 500 lira.



