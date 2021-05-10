Nakdi ücret desteği ne zaman yatıyor? Nakdi ücret desteği yattı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada nakdi ücret destek ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. KÇÖ ödemelerinin uzatılmasının ardından nakdi ücret desteği de 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Nakdi Destek Ücret ödemeleri bugün itibariyle hesaplara yatıyor.

Bakan Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurguladı ve sistemde IBAN bilgisi eksik ya da hatalı olan vatandaşların ödemelerinin ise PTT vasıtasıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bakan Bilgin'in o paylaşımı;

Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs’ta yapıyoruz.



Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) May 8, 2021

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ UZATILDI MI?

İŞKUR'un resmi internet sitesinden nakdi ücret desteğinin uzatılmasına ilişkin şu açıklama yer aldı;

"Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı."