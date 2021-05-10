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Nakdi ücret desteği ne zaman yatıyor? Nakdi ücret desteği yattı mı?

10.05.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşa verilen nakdi ücret desteği için aramalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nakdi ücret desteği hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Mayıs ayının ilk haftasına girdiğimiz günlerde, nakdi ücret destek ödemelerinden yararlanan vatandaşlar, Nisan ayı ödemeleri için tarih bekliyor.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatıyor? Nakdi ücret desteği yattı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada nakdi ücret destek ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılacağını duyurmuştu. KÇÖ ödemelerinin uzatılmasının ardından nakdi ücret desteği de 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Nakdi Destek Ücret ödemeleri bugün itibariyle hesaplara yatıyor.

Bakan Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurguladı ve sistemde IBAN bilgisi eksik ya da hatalı olan vatandaşların ödemelerinin ise PTT vasıtasıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bakan Bilgin'in o paylaşımı;

NAKDİ DESTEK ÜCRETİ UZATILDI MI?

İŞKUR'un resmi internet sitesinden nakdi ücret desteğinin uzatılmasına ilişkin şu açıklama yer aldı;

"Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı."

vedat bilgin

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR VE NE KADAR?

Milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulama olan nakdi ücret desteği, faaliyet gösteren işyerlerinde daha önce sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılan kişilere veriliyor. Nakdi destek ücretinin miktarı bin 500 lira.

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