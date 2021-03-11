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Nakdi ücret desteği ne zamana kadar uzatıldı? Karar açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 11:56 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi sebebiyle çalışmaya ara veren iş yerleri için hem çalışanları hem de iş verenleri mağdur etmemek adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı destek ödenekleri hazırlandı. Nakdi ücret desteği de, kısa çalışma ödeneği alamayan işçilere verilen desteklerden biri oldu. Normalde bu ay son ödemesi yapılacak olan nakdi ücret desteği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile uzatıldı.

Nakdi ücret desteği ne zamana kadar uzatıldı? Karar açıklandı

Pandemi sürecinde ekonomik kayıpları azaltmak için vatandaşlara farklı alanlarda farklı isimler ile ödenekler ve destekler veriliyor. Bu destekler arasında yerini alan nakdi ücret desteği ise kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve pandemi sebebiyle ücretsiz izinde olan çalışanlara ödeniyor. Nakdi ücret desteği, bu ay son bulacakken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, destek alan vatandaşlara müjdeyi verdi. Nakdi ücret desteği 2 ay daha uzatıldı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Mart ayında son ödemesi yapılan nakdi destek ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren uzatma kararını sosyal medya üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şu sözler ile duyurdu " Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz."

Nakdi ücret desteği ne zamana kadar uzatıldı? Karar açıklandı

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesine göre koronavirüs pandemisi sebebiyle alınan tedbirler sonucunda ücretsiz izne ayrılan ve bu süreçte kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar ve iş sözleşmesinin feshi sonucunda işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler nakdi ücret desteğinden yararlanabiliyor.

Bunun yanında bu sebepler dışında hizmet akdi sona eren ve özel sektör içerisinde koronavirüs pandemisi öncesinde istihdam edilenler de nakdi ücret desteği alabiliyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEREDEN ALINIYOR?

Nakdi ücret desteği, destek alacak vatandaşların sistem üzerinde kayıtlı olan IBAN'ları üzerinden banka hesaplarına aylık olarak düzenli bir şekilde yatırılıyor. Eğer desteği alacak kişinin sistemde kayıtlı bir IBAN'ı bulunmuyorsa kişinin nakdi ücret desteğini alabilmek için PTT şubelerine gitmesi gerekiyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Normalde mart ayında sona erecek olan nakdi ücret desteği, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2 ay süreyle uzatıldı. 17 Mart 2021 tarihinde sona erecek olan destek, bu açıklamaya göre eğer tekrar bir uzatma kararı alınmazsa 17 Mayıs 2021 tarihinde son ödemelerin yapılması ile bitecek.

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