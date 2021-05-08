Nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs’ta yapıyoruz.



Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) May 8, 2021



