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Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat’ta yatırılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2021 10:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu.

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat’ta yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yatırılacağını açıkladı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması sonrasında Nakdi Ücret Desteği başvuru şartları ve kime verilir araştırılıyor.

Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanmak için kişilerin ücretsiz izne ayrılması ya da iş akdinin fesih edilmesi gerekir. Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan kişiler Nakdi Ücret Desteği alır mı araştıranlar için, Nakdi Ücret Desteği başvuru şartlarında Kısa Çalışma Ödeneği alanların Nakdi Ücret Desteği alamadığı bilgisi yer alıyor. İşte Nakdi Ücret Desteği başvuru koşulları!

Nakdi Ücret Desteği bitiş tarihi

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği'nin ardından verilen Nakdi Ücret Desteği merak edilmeye başlandı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından Nakdi Ücret Desteğinden kimler yararlanır araştırılmaya başlandı. İşte Nakdi Ücret Desteği için başvuru şartları...

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

  • 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

  • Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

    • -Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

    • SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

    b) İş akdi feshedilenler için,

    • 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

    • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak

    Şartlarının oluşması gerekmektedir.

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