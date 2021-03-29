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Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? İşte detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2021 23:24 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk resmi Twitter hesabı üzerinden nakdi ücret desteğinin uzatıldığına ilişkin açıklamaya yer verdi. Yüz binlerce vatandaş koronavirüs sürecinde yaşadığı ekonomik sıkıntılar neden ile nakdi ücret desteğinden faydalanıyor. Peki, nakdi ücret desteği uzatıldı mı? İşte, ayrıntılar...

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? İşte detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabı üzerinden Nakdi Ücret Desteği'nin iki ay uzatıldığını duyurdu. Kademeli normalleşme sürecinde istihdamı korumak amacı ile uygulanan tedbirler kapsamında verilen nakdi ücret desteği gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. İşte, ayrıntılar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ile ilgili şu açıklamaya yer verdi:

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı’nı 2 ay süreyle uzatıyoruz."

Ekran Resmi 2021-03-29 22.29.15

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüsün olumsuz etkilerinden biri de çalışanlara iş hayatına oldu. Çok sayıda çalışan bu süreçte iş kaybı yaşarken, bir kısım ise ücretsiz izne ayrılmak durumda kaldı. Bu nedenle vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için nakdi destek ücreti ödemeleri yapılıyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

-Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan,
-Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan,
-15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler nakdi ücret desteğinden faydalanabiliyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Nakdi destek ücreti 39 lira üzerinden hesaplanıyor ve aylık bin 177 lira gelir desteği sağlıyor.


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