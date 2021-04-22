Nakdi ücret desteğinin artışı ve değişen kurumlar vergisi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Kurumlar vergisini 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25 ve 2022 yılı için %23 olarak belirleyen yasa yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla, kurumlar vergisi kanununa geçici bir madde eklendi. Maddeye göre, halen %20 olarak uygulanan kurumlar vergisi, 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için %23 olarak uygulanacak. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacak.

KURUMLAR VERGİSİ DEĞİŞTİ

Uygulama, 1 Temmuz'dan itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak'tan itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Kurumlar vergisi 2017'de yapılan yasa değişikliği ile 2018-2020 yılları için %20'den %22'ye çıkarılmıştı. 2021 için ise tekrar yüzde 20 uygulanacaktı.

Yasayla sermaye piyasası kanununun 83. maddesinde yapılan değişiklikle, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların son işlem tarihinden itibaren 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) devredilmesi uygulamasında değişiklik yapıldı.