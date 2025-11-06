FİNANS

Nakit akışı nedir, nasıl yönetilir?

Bir özel ya da tüzel kişinin finansal durumunu, şirketlerin değerlerini ve mevcut ekonomik tablolarının hesaplamalarını yaparken nakit akışları da göz önünde bulundurulur. Cash flow ya da Türkçe karşılığı ile nakit akışı, nakit paranın finans alanındaki hareketlerine verilen bir isimdir.

Ferhan Petek

Firmalarda nakit akışı, nakit gelir akışı olarak da adlandırılmaktadır. Sahip olunan şirketin kasasına aylık olarak giren ve çıkan tüm para nakit para olarak kabul edilir. Nakit akış tabloları önceden belirlenmiş olan bir hesap dönemine ait olan nakit paranın girişi ve çıkışını takip edebilmeyi sağlayan bir tablodur. Ticari faaliyet gösteren firmalar çalışma alanları ne olursa olsun fark etmeksizin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi gereken nakit akışına sahiptirler.

Nakit akışı nedir?

Cash flow ya da nakit akışı firmaların finansal planlamaları için son derece önemlidir. Nakit akışında sadece gidere ya da sadece gelire bakılmaz çünkü bu ifade her iki akışı da eş zamanlı olarak takip etmektedir. İşletmeler, kasalarına giren ve kasalarından çıkan paraları ayrı ayrı adlandırmaktadır. Buna göre de gelen para pozitif nakit akışı giden para ise negatif para akışı olarak ifade edilir. Firmanın karı da bu akışlar üzerinden belirlenmektedir.

Çoğu zaman karlılık ile karıştırılan nakit akışı kavramı, aslında kar oranı yüksek olsa da düşük olabilir. İşletmeleri zorlayan durumlardan biri olan bu durum düzenli olarak takip edilmesi gereken bir durumdur. Doğru şekilde nakit akışı sağlayabilmek ve nakit akışını yönetebilmek için bazı yöntemler ve stratejiler kullanılmaktadır.

Nakit akışı nasıl yönetilir?

Firmaların en temel hedefleri para kazanmak ve gelir elde etmektir. Bu yüzden nakit akışı bir işletme için birçok şeyden önemlidir. Kurulma aşamalarından itibaren firmalar için nakit akışı son derece önemli kabul edilir ve iyi takip edilmelidir. Yanlış yapılan nakit akışı değerlendirmeleri ve analizleri şirketlerin operasyon süreçlerini ve marka isimlerini de olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

Nakit akışını iyi yönetebilmek adına firmalar çeşitli stratejiler uygulayabilirler. Örnek olarak:

  • İşletmeye ait olan finansal durumlar sık periyotlar ile takip edilmelidir.
  • İşletmelerin mutlaka nakit rezervleri olmalıdır.
  • Tahsilatlar ve son ödemelerin zamanları takip edilmelidir.
  • İşletmelerin muhasebe işlemleri bir uzman tarafından takip edilmeli ve gerçekleştirilmelidir.
  • İşletmelerin gider kalemleri iyi takip edilmelidir.

    Nakit akış tablosu nedir, nasıl hazırlanır?

Firmaların nakit akışlarını kontrol edebilmeleri için nakit akış tabloları olmalıdır. Nakit akış tablolarını hazırlarken dikkat edilmesi ve mutlaka tabloda yer verilmesi gereken durumlar şunlardır:

  • Dönem başı mevcut nakit miktarları
  • Belirlenen dönem içinde gerçekleştirilen nakit akışları
  • Dönem içinde gider olarak belirlenen nakitler
  • Dönem sonundaki mevcut nakit miktarları
  • Nakit akışının durumu, artış ve azalış bilgilerinin ayrıntılı olarak belirtilmesi
