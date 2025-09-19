Nakit ihtiyacı olana nefes aldırıyor ama riski de var! 1 Ekim'de başlayacak, eskisine göre...

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TCMB'nin aldığı karara göre, kredili mevduat hesabı (KMH) ve kredi kartı nakit çekim faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Böylece, 1 Ekim 2025 itibarıyla KMH faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye çekilecek.

Kredili mevduat hesabı ile vadesiz mevduat hesabınıza bağlı çalışan ve bakiyenizin yetmediği durumlarda ek nakit sağlayabilirsiniz. KMH ile kısa süreli nakit ihtiyaçları karşılanabilir.

RİSK DE VAR

Ancak uygulamada riskler de bulunuyor. Buna göre, KMH faiz oranları kredi kartı nakit avans faizlerine yakın seviyede olduğundan, borcun zamanında ödenmemesi durumunda yüksek faiz yükü ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumda kredi notunuz düşebilir ve kredi limitleriniz aşağı yönlü güncellenebilir.



25 LİRA DAHA AZ FAİZ ÖDEYECEK

Örneğin, KMH limiti 10 bin lira olan bir tüketici, eski faiz oranı olan yüzde 4,75 üzerinden aylık 475 TL faiz öderken, yeni oranla aylık faiz 450 TL’ye düşecek. Bu değişiklikle, aylık ödenecek faiz 25 TL azalmış olacak.



Örnek hesaplamalar ise şu şekilde:



Eski faiz oranı: %4,75

Aylık faiz: 10.000 × %4,75 = 475 TL



Yeni faiz oranı: %4,50

Aylık faiz: 10.000 × %4,50 = 450 TL

Fark: 475 – 450 = 25 TL

Aylık ödenecek faiz 25 TL azalmış oldu.