FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Nakit ihtiyacı olana nefes aldırıyor ama riski de var! 1 Ekim'de başlayacak, eskisine göre...

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü. Buna göre, 1 Ekim 2025 itibarıyla KMH faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye çekilecek. Kredili Mevduat Hesabı ile kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılabilir.

Nakit ihtiyacı olana nefes aldırıyor ama riski de var! 1 Ekim'de başlayacak, eskisine göre...
Ezgi Sivritepe

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TCMB'nin aldığı karara göre, kredili mevduat hesabı (KMH) ve kredi kartı nakit çekim faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Böylece, 1 Ekim 2025 itibarıyla KMH faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye çekilecek.

Nakit ihtiyacı olana nefes aldırıyor ama riski de var! 1 Ekim de başlayacak, eskisine göre... 1

Kredili mevduat hesabı ile vadesiz mevduat hesabınıza bağlı çalışan ve bakiyenizin yetmediği durumlarda ek nakit sağlayabilirsiniz. KMH ile kısa süreli nakit ihtiyaçları karşılanabilir.

RİSK DE VAR

Ancak uygulamada riskler de bulunuyor. Buna göre, KMH faiz oranları kredi kartı nakit avans faizlerine yakın seviyede olduğundan, borcun zamanında ödenmemesi durumunda yüksek faiz yükü ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumda kredi notunuz düşebilir ve kredi limitleriniz aşağı yönlü güncellenebilir.
Nakit ihtiyacı olana nefes aldırıyor ama riski de var! 1 Ekim de başlayacak, eskisine göre... 2

25 LİRA DAHA AZ FAİZ ÖDEYECEK

Örneğin, KMH limiti 10 bin lira olan bir tüketici, eski faiz oranı olan yüzde 4,75 üzerinden aylık 475 TL faiz öderken, yeni oranla aylık faiz 450 TL’ye düşecek. Bu değişiklikle, aylık ödenecek faiz 25 TL azalmış olacak.

Nakit ihtiyacı olana nefes aldırıyor ama riski de var! 1 Ekim de başlayacak, eskisine göre... 3

Örnek hesaplamalar ise şu şekilde:

Eski faiz oranı: %4,75
Aylık faiz: 10.000 × %4,75 = 475 TL
Nakit ihtiyacı olana nefes aldırıyor ama riski de var! 1 Ekim de başlayacak, eskisine göre... 4

Yeni faiz oranı: %4,50
Aylık faiz: 10.000 × %4,50 = 450 TL

Fark: 475 – 450 = 25 TL
Aylık ödenecek faiz 25 TL azalmış oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme geldi Kredi kartı faiz oranlarına düzenleme geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete kredi Merkez Bankası nakit acil nakit ihtiyacı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.