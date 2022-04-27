Nakit ihtiyacı olanlara her ay nakit 1.474,07 TL maaş! Başvuru yapıp anında alınabiliyor

Ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşlar nakit ihtiyacı için çeşitli araştırmalar yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan şartların yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla ihtiyaç sahiplerine muhtaç aylığı bağlanmakta. Muhtaç aylığından yararlanmak için ise bazı şartlar gerekiyor. İşte nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için muhtaç aylığından yararlanma şartları...

NAKİT İHTİYACI OLAN VATANDAŞLARA DESTEK!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde belirlenen hayrı şartlarının yerine getirilmesini sağlamak adına muhtaç aylığı bağlanıyor. Söz konusu muhtaç aylığı annesi veya babası olmayan muhtaç çocuklar ile %40 ve üzerinde engeli bulunan muhtaç kişiler için veriliyor. Bu aylık için ilgili bazı şartları taşımak gerekiyor. İşte aranan şartlar...

-Kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması,

-Herhangi bir gelir ya da aylık almıyor olmak,

-Mahkeme kararı ya da kanun ile bakım altına alınmamış olmak,

-Gelir getiren taşınır veya taşınmaz malının olmaması veya olup da bunlardan elde edilen aylığın ortalama gelirinin muhtaç aylığını geçmemesi de gerekmekte.

MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Muhtaç aylığından faydalanmak isteyen vatandaşların, öncelikle muhtaç aylığı başvuru formu ve engelliler için engel oranını beyan eden sağlık kurulu raporu ile başvuru yapmaları gerekiyor.

Sonrasında başvuruları onaylanmış olan ihtiyaç sahiplerine 2022 senesinde belirlenmiş olan oranda muhtaç aylığı ödemesi yapılmaktadır. Başvuru için ihtiyaç sahiplerinin belirlenen şartları karşılamaları ise ön koşuldur.



