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Nakliyeciler de şaşkın! Güzergahlar değişti, tersine döndü 'Yüzde 25 fiyat farkı'

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un göç haritasında da değişikliğe yol açtı. Riskin nispeten düşük olduğu bölgelere talep artınca fiyatlar da arttı. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Arasanız da daire bulma şansınız çok zor. Fay hattının olmadığı bölgelerde kiralık daire kalmadı. Yüzde 20 - yüzde 25 arası bir fiyat farkı oldu" derken deprem sonrası nakliyeciler de şaşkınlık yaşadı. Çünkü eşya taşıma güzergahları tersine döndü.

Nakliyeciler de şaşkın! Güzergahlar değişti, tersine döndü 'Yüzde 25 fiyat farkı'
Hande Dağ

23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik deprem İstanbul'un göç haritasını da değiştirdi. Depremin etkilediği ilçelerde konut fiyatları adeta çakıldı. Sarıyer ve Beykoz gibi kentin kuzeyinde yer alan ilçelere ise talep arttı. Talep artınca konut fiyatları da o bölgede yükselmeye başladı.

"BİR AN EVVEL TAŞINMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ekol TV'de yer alan habere göre; gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Depremden sonra fay hattına yakın yerler ve sahil kesimlerinde oturan vatandaşlar bir an evvel oradan taşınmaya çalışıyorlar" dedi.

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İstanbul'da yüksek yaşam maliyetleri deprem korkusuyla birleşince taşınma planları çoğaldı. Özellikle 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Avcılar, Büyükçekmece, Zeytinburnu gibi deprem riskinin yüksek olduğu bölgeler tercih dışı kaldı. Talep ise iç kesimlere ve kuzeye kaydı.

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"DEPREMDEN SONRA TERSİNE DÖNDÜ"

6.2'lik deprem sonrası nakliyeciler de şaşkın. Eşya taşıma güzergahları tersine döndü. Mikrofon uzatılan bir nakliyeci "Sürekli eşya taşınıyordu tabii bu taraflara eşya geliyordu ama şimdi tam tersine döndü depremden sonra. Şu anda sadece deprem için taşınıyorlar. Başka bir sebepleri yok" şeklinde konuştu.

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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem hem Türkiye'nin hem de İstanbul'un göç haritasını da değiştirdi. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Sağlam bölgeler de İstanbul'da en çok şu anda tercih edilen Başakşehir, Arnavutköy, Sarıyer gibi bölgeler" dedi.

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YÜZDE 20 - 25 ARASI FİYAT FARKI OLDU"

Ancak riskin nispeten düşük, talebin fazla olduğu o ilçelerde ilan sayıları hızla azaldı. Fiyatlarsa yükseldi. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç "Arasanız da daire bulma şansınız çok zor. Fay hattının olmadığı bölgelerde kiralık daire kalmadı. Şöyle yüzde 20 - yüzde 25 arası bir fiyat farkı oldu" ifadelerini kullandı.

Risk algısı yüksek. Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Fatih gibi ilçelerde konut metrekare fiyatları Beykoz, Şile, Sarıyer gibi ilçelerin gerisinde kaldı.

Hissenet
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deprem Nakliyeci İstanbul konut fiyatları kira fiyatları taşıma
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