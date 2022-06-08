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Namaza gitti diye işten kovuldu! Emsal olacak karar geldi

08.06.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da cuma namazına gittiği için işten çıkarılan Mehmet Yetkin için İş Mahkemesi 'İnanç özgürlüğü anayasal haktır' diyerek işe iadesine hükmetti. Mehmet yetki bu olayın emsal nitelikte bir karar olmasını istedi. Bu karar sosyal medyada gündem yarattı.

Namaza gitti diye işten kovuldu! Emsal olacak karar geldi

Mehmet Yetkin, 2020'nın Aralık ayında bir akaryakıt istasyonunda servis destek personeli olarak işe başladı. Yetkin, 5 ay sonra Mayıs ayında öğle saatinde Cuma namazı için iş yerinin yakınındaki camiye gitti.

Ancak tesis müdürü iş yerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu. Daha sonra şirketinden ihbarname alan Yetkin'in, 2021 yılının Temmuz ayında ise iş akdi feshedildi.

mehmet-yetki

MAHKEME: 'DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASAL BİR HAK'

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Mehmet Yetkin, firma hakkında suç duyurusunda bulunarak hakkını aramaya karar verdi. Konya 1. İş Mahkemesine açılan davada mahkeme, "İşçinin kişiliğini gözetme borcu işverenin başta Anayasadan doğan bir yükümlülüğüdür.

Anayasanın, herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilmez, vazgeçilmez hak ve özgürlüklere sahip olduğunu öngören 12., herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip bulunduğunu düzenleyen 17., herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine sahip olduğunu bildirdi.

19., özel yaşamın gizliliğini öngören 20., vicdan, din, inanç, düşünce ve kanaat özgürlüğünü hükme bağlayan 24 ve 25.maddeleri kişilik haklarını güvence altına alan ilke ve kurallardır" açıklamasıyla Mehmet Yetkin'i haklı bularak işe iadesi konusunda hüküm verdi.

'EMSAL BİR KARAR OLSUN'

Çok mutlu olduğunu belirten Mehmet Yetkin duygularını anlattı. Yetkin, "Bir ansan camiye gitti diye işinden kovulur mu? Bu benim başıma geldi.

Ben de hakkımı mahkemede aradım. Mahkemede beni haklı bularak işe iademe hükmetti. Namaz, benim hem borcum hem de anayasal hakkım. Bunu elimden almaya çalıştılar. İnşallah emsal bir karar olur.

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