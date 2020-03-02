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Narenciyeyi soğuk değil dedikodusu vurdu! Portakalın kilosu 1 liraya düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Narenciyenin anavatanı sayılan Adana’nın Kozan ilçesi ile Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde “Narenciyeyi soğuk vurdu” dedikodusu yüzünden portakalın kilosu bahçede 2 liradan 1 liraya düştü. Üreticiler ise "Portakalı soğuk vurmadı ancak fiyatları soğuk dedikodusu vurdu" diyerek sitem etti.

Narenciyeyi soğuk değil dedikodusu vurdu! Portakalın kilosu 1 liraya düştü

Türkiye’de narenciye üretiminin yüzde 25’inin karşılandığı Kadirli ve Kozan ilçelerinde “portakalı soğuk vurdu” dedikodusu fiyatların düşmesine neden oldu. Bu dedikodunun etkili olmasında havaların bu kış mevsimi Türkiye genelinde soğuk gittiğini belirten üreticiler soğukların Çukurova’da narenciyeyi etkilemediğini belirttiler. Narenciyeyi soğuk vurdu dedikodusundan önce portakalın bahçede kilogramının 2 liradan satıldığını belirten narenciye üreticisi Hayrullah Kaya, şu anda bahçede portakalın kilogramının 1 TL’den satıldığını söyledi.

Soğuk vurmasında ve don olayında portakalın dalından düştüğünü suyunun çekildiğini ve aromasını kaybettiğini belirten üretici Kaya, “Ancak bu durum Çukurova’da yok. Bizi soğuk değil dedikodusu vurdu. Şu anda bu dedikodudan dolayı talep durdu. Fiyatlar da geri çekildi. Bizim bu portakallar gayet sulu aroması da yerinde” şeklinde konuştu.

Sadece Adana genelinde limon, portakal ve mandalinanın aralarında bulunduğu yaklaşık 9 milyon narenciye ağacı bulunuyor. Narenciye ağaçlarından yaklaşık 7 milyon 500 bini meyve veriyor.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
narenciye, Adana, portakal,

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