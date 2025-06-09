FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Nasılsın' diye sorduğu şoför aldığı trafik cezasına isyan etti: "2 ay çalışsak çıkaramayız bu parayı"

İçerik devam ediyor
Hazar Gönüllü

Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla yollarda artırılan radarlar ve trafik cezalarının yükselmesi gündemde. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun hal hatır sorduğu bir taksici de doğruca yediği para cezasına isyan etti. 50 bin lira ceza kesildiğini söyleyen taksi şoförü "İki ay çalışsak bu parayı çıkaramayız. Allah hakkımızı bırakmasın" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarını azaltmak için Kurban Bayramı öncesinde otoyollarda her 30 kilometrede bir radar yerleştirdi. Bu düzenlemenin yankıları sürerken aynı anda trafik cezalarına zam da yolda. Vatandaşlar ise artan cezalardan şikayetçi.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN CEZA İSYANI: 2 AY ÇALIŞSAK BU PARAYI ÇIKARAMAYIZ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sohbet ettiği bir taksicinin ceza isyanını paylaştı. Tanrıkulu'nun "Nasılsın, iyi misin?" diye sorup tokalaştığı taksi şoförü teşekkür ettikten sonra şöyle sitem etti:
"Vallahi bu ay 50 bin lira trafik cezası yemişiz. Biz 2 ay çalışsak bu parayı çıkaramayız, Allah hakkımızı bırakmasın."

Ekran görüntüsü 2025-06-09 161250

TANRIKULU: DEVLET VATANDAŞINA TUZAK KURMAZ

Tanrıkulu ise o anları sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadelere yer verdi:
"Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Kurallar suç işlemeyi alışkanlık haline getiren “trafik magandalarına” göre değil bütün yurttaşlar bakımından öngörülebilir bir biçimde tasarlanmalı ve uygulanmalı.

Ekran görüntüsü 2025-06-09 161233

"BAYRAM İÇİN YOLA ÇIKMIŞ BİRÇOK YURTTAŞIMIZDAN YÜZLERCE ŞİKAYET GELDİ"

Kurallar dönemsel mali ihtiyaçlara bütçe açıklarını kapatmaya göre değil her yurttaşımızın uyacağı standartlarda olmalıdır. Bayram için yola çıkmış birçok yurttaşımızdan yüzlerce şikayet geldi. Şehir içlerinde aynı konudan muzdarip çok fazla esnafımız var. Onlardan sadece biri…"

Ekran görüntüsü 2025-06-09 161239

İlginizi Çekebilir

Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

Trafik cezalarına büyük zam, hapis cezası yolda!

 Trafik cezası son 2 yılda 4 kat arttı!

Trafik cezası son 2 yılda 4 kat arttı!

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

50 dakika içinde aynı yolda 4 tane radar cezası yedi!

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatilcilerin geri dönüşünde kilometrelerce kuyruk oluştu!Tatilcilerin geri dönüşünde kilometrelerce kuyruk oluştu!
Borsa yatırımcıları arasında çocuklar varBorsa yatırımcıları arasında çocuklar var
Anahtar Kelimeler:
Ceza trafik cezası taksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç'tan çok konuşulacak seçim açıklaması! "Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı..."

Ali Koç'tan çok konuşulacak seçim açıklaması! "Bu vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı..."

Dünyanın gözü Madleen'de! Dışişleri kaynakları yeni gelişmeyi duyurdu

Dünyanın gözü Madleen'de! Dışişleri kaynakları yeni gelişmeyi duyurdu

'Nasılsın' diye sorduğu şoför aldığı trafik cezasına isyan etti

'Nasılsın' diye sorduğu şoför aldığı trafik cezasına isyan etti

CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu!

CZN Burak ile Şafak Sezer davalık oldu!

Tatilcilerin geri dönüşünde kilometrelerce kuyruk oluştu!

Tatilcilerin geri dönüşünde kilometrelerce kuyruk oluştu!

Akaryakıta zam geliyor, tarihi açıkladı...

Akaryakıta zam geliyor, tarihi açıkladı...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.