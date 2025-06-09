'Nasılsın' diye sorduğu şoför aldığı trafik cezasına isyan etti: "2 ay çalışsak çıkaramayız bu parayı"

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarını azaltmak için Kurban Bayramı öncesinde otoyollarda her 30 kilometrede bir radar yerleştirdi. Bu düzenlemenin yankıları sürerken aynı anda trafik cezalarına zam da yolda. Vatandaşlar ise artan cezalardan şikayetçi.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN CEZA İSYANI: 2 AY ÇALIŞSAK BU PARAYI ÇIKARAMAYIZ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sohbet ettiği bir taksicinin ceza isyanını paylaştı. Tanrıkulu'nun "Nasılsın, iyi misin?" diye sorup tokalaştığı taksi şoförü teşekkür ettikten sonra şöyle sitem etti:

"Vallahi bu ay 50 bin lira trafik cezası yemişiz. Biz 2 ay çalışsak bu parayı çıkaramayız, Allah hakkımızı bırakmasın."

TANRIKULU: DEVLET VATANDAŞINA TUZAK KURMAZ

Tanrıkulu ise o anları sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadelere yer verdi:

"Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Kurallar suç işlemeyi alışkanlık haline getiren “trafik magandalarına” göre değil bütün yurttaşlar bakımından öngörülebilir bir biçimde tasarlanmalı ve uygulanmalı.

"BAYRAM İÇİN YOLA ÇIKMIŞ BİRÇOK YURTTAŞIMIZDAN YÜZLERCE ŞİKAYET GELDİ"

Kurallar dönemsel mali ihtiyaçlara bütçe açıklarını kapatmaya göre değil her yurttaşımızın uyacağı standartlarda olmalıdır. Bayram için yola çıkmış birçok yurttaşımızdan yüzlerce şikayet geldi. Şehir içlerinde aynı konudan muzdarip çok fazla esnafımız var. Onlardan sadece biri…"