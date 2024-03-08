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Ne altın, ne, dolar, ne mevduat faizi... TÜİK açıkladı, şubatın en fazla kazandıranı belli oldu

08.03.2024 10:53
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TÜİK, geçtiğimiz ay yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal yatırım aracını açıkladı.

Ne altın, ne, dolar, ne mevduat faizi... TÜİK açıkladı, şubatın en fazla kazandıranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal yatırım aracının BIST 100 endeksi olduğunu açıkladı.

TÜİK, Şubat 2024 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,74, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

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MEVDUAT FAİZİ, DOLAR VE ALTINDA DURUM NE?

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, dolar yüzde 1,34, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,94, külçe altın yüzde 2,33 ve euro yüzde 2,37 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 1,76, dolar yüzde 2,09, DİBS yüzde 2,68, külçe altın yüzde 3,07 ve euro yüzde 3,11 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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3 VE 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,50 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,38 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,72 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,80 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ BİST 100 ENDEKSİNDE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 23,29, euro yüzde 11,66 ve dolar yüzde 10,87 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 22,26 ve DİBS yüzde 48,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 8,70 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 1,56, dolar yüzde 2,26, mevduat faizi (brüt) yüzde 31,46 ve DİBS yüzde 54,23 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

(DHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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