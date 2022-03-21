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Ne dolar ne altın! Elon Musk öyle bir yatırım tavsiyesi verdi ki...

21.03.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar ve özellikle Bitcoin, DOGE ve SHIB’e olan ilgisiyle adından sıkça söz ettiren Tesla CEO’su milyarder iş adamı Elon Musk’tan kritik bir yatırım tavsiyesi geldi. Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Musk, yüksek enflasyon ortamlarında en iyi yatırım aracı olarak ne dolar ne de altını gösterdi. Musk, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmanın daha iyi olacağını dile getirdi.

Ne dolar ne altın! Elon Musk öyle bir yatırım tavsiyesi verdi ki...

Amazon’un sahibi Jeff Bezos’la birlikte dünyanın en zengin işadamı sıralamasında birincilik yarışı içerisinde olan Elon Musk’tan oldukça dikkat çeken bir yatırım tavsiyesi geldi.

Tesla’nın sahibi ve CEO’su Elon Musk yükselen enflasyon karşısında nasıl bir yatırım yapılmalı sorusuna cevap verirken klasik dolar veya altın alımını desteklemediğini belirtti. Elon Musk’a göre vatandaşlar yükselen enflasyon karşında parasını en iyi ev gibi taşınmaz varlıklara yatırım yaparak koruyabilir.

ELON MUSK’TAN EV ALIN TAVSİYESİ

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk ABD enflasyonunun şubat ayında son 40 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,9’a ulaşmasından birkaç gün sonra çok ses getirecek yatırım tavsiyesiyle ilgili “İyi ürünler ürettiğini düşündüğünüz şirketlerin hisse senetlerine veya ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak, enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda dolara sahip olmaktan genellikle daha iyidir” diye konuştu.


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Elon Musk
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