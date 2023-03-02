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'Ne gerek var?' demeyin, önleminizi alın! Bunu yapan deprem sonrası hasar ödemiyor

02.03.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli on bir ili etkileyen deprem hem maddi hem manevi büyük hasara neden oldu. Binlerce insanın hayatını kaybetmesine, binlercesinin yaralanmasına neden olan depremde evler ve arabalar kullanılamaz hale geldi. Depremin ardından depremzedeler için yardım çalışmaları devam etse de deprem gibi doğal afet durumlarında maddi olarak en büyük güvencelerden biri kasko oluyor. İşte detaylar...

'Ne gerek var?' demeyin, önleminizi alın! Bunu yapan deprem sonrası hasar ödemiyor

6 Şubat depreminde birçok ev oturulamaz hale gelirken birçok araba da enkazdan nasibini aldı. Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) evlere ilişkin hasar ödemelerine başlamışken otomobil sahiplerinin gözleri ise kaskoya çevrildi. Deprem nedeniyle otomobili zarar gören vatandaşların kasko poliçeleri yok ise, meydana gelen zararı kendileri karşılamak zorunda. İşte ayrıntılar...

'Ne gerek var?' demeyin, önleminizi alın! Bunu yapan deprem sonrası hasar ödemiyor

HASARIN YÜZDE 100'Ü KARŞILANACAK

Kasko, aracın kaza geçirmesi, çalınması, yanması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi durumlarda meydana gelebilecek zararı güvene alan bir sigorta sözleşmesidir. Poliçe sahibinin kendi aracının hasarını kısmen ya da tamamen karşılar.

'Ne gerek var?' demeyin, önleminizi alın! Bunu yapan deprem sonrası hasar ödemiyor

Poliçelerde deprem teminatı yer alır. Bu nedenle kasko poliçesi olan kişilerin hasarının yüzde 100'ü karşılanır. Ancak dar kapsamlı kaskosu olan kişiler bu imkandan yararlanamayacak.

'Ne gerek var?' demeyin, önleminizi alın! Bunu yapan deprem sonrası hasar ödemiyor

Kasko otomobillerde kısmi hasar oluşursa bu durum eksperler tarafından incelenir, hasar tespit dosyası oluşturulur. Ardından eksper aracın pert veya tamir edilebileceği yönünde karar verir, tamir masrafları karşılanır. En son ise otomobil serviste yapılır ve teslim edilir.

DASK ÖDEMELERİ 1 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

DASK tarafından yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle toplamda ödenen tazminat tutarı 1 milyar TL'yi aştı.

'Ne gerek var?' demeyin, önleminizi alın! Bunu yapan deprem sonrası hasar ödemiyor

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Zorunlu Deprem Sigortasını (ZDS) yönetmek amacıyla 2000 yılında kuruldu. Deprem, deprem kaynaklı salgın, yangın, sel gibi sorunların doğal hasarlarını da karşılar.


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