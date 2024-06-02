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Ne meyve ne de sebze! İstanbul'da mayıs ayında en çok onun fiyatı arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.06.2024 13:14
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İstanbul Ticaret Odası’nun verilerine göre, İstanbul’da mayıs ayında fiyatı en çok artan köprü geçiş ücreti oldu. En çok ucuzlayan ürün ise fiyatı yüzde 44,57 azalan sivri biber oldu. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 147’sinin perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 74 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ne meyve ne de sebze! İstanbul'da mayıs ayında en çok onun fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen mayıs ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

MAYIS AYINDA İSTANBUL’DA KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ FİYATI YÜZDE 60 ARTTI

Mayıs ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti yüzde 60 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 43,75 ile bilimsel ve edebi kitap, yüzde 37,12 ile şehir şebeke suyu, giyim harcamaları grubundan yüzde 29,62 ile iç çamaşır-kadın, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 26,68 ile limon, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 23,92 ile ütü, giyim harcamaları grubundan yüzde 16,18 ile iç çamaşır-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 15,90 ile kabak, yüzde 13,71 ile çikolata ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 13,20 ile çamaşır suyu oldu.

MAYIS AYINDA SİVRİ BİBER FİYATI YÜZDE 44,57 UCUZLADI

Mayıs ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 44,57 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 28,38 ile erik, yüzde 25,17 ile taze fasulye, yüzde 24,73 ile domates, yüzde 23,04 ile bezelye, yüzde 9,36 ile kıvırcık salata ve yüzde 9,02 ile yeşil soğan oldu.

(İHA)

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İstanbul köprü
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