Ne zaman emekli olacağına karar veremeyenler için uzmanından açıklama... 2025'e aylar kala akıllardaki soruya son noktayı koydu! "Bakanlık çalışma yapıyor" dedi

Enflasyondaki hızlı hareketlilik emekli olmaya aday olan vatandaşların kafasını karıştırdı. 2024'te emekli olacak vatandaşların ocak ve temmuz ayındaki zamlardan faydalanması ile yıllık zam oranları yüzde 86,16 oldu. 2025'te emekli olacakların yaklaşık yüzde 30-35 oranında daha az maaş alacak olması ise emelilik dilekçesi verenlerin sayısında bir artış ortaya koydu.

NTV'nin haberine göre, sosyal güvenlik uzmanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, emekli olacaklara tavsiyelerde bulundu.

Zengin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma yaptığını belirtti; SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olacak vatandaşların acele etmemesi gerektiğini aktardı ve, "Henüz vakit var dolayısıyla emeklilik için acele etmeye gerek olmadığını değerlendiriyorum" dedi.

ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜ YIL EMEKLİ OLMAK DAHA MANTIKLI

Zengin, "Yüzde 30-35 arasında değişen avantajın neredeyse yarısı refah payının verilmesinden kaynaklanıyor. Diğer kısmı da enflasyonun düşme eğilimin olduğu dönemlerde o yıl emekli olmak daha avantajlı sonraki yıla bırakmaktansa..." şeklinde konuştu.

NE ZAMAN EMEKLİ OLUNMALI?

SSK ve Bağ-Kur'lular için emekli aylığını belirleyen kriterlerden biri de başvuru tarihi.... Enflasyon tahminlerine göre, dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinde verenlerin aylıkları 2024 yılı için yüzde 86,16 yerine yaklaşık yüzde 40 ila 44 arasında değişen oranda artırılacak. Peki 2024 emeklisi olmak için ne zaman başvurmak gerekir?

Zengin, "Hem özel sektör hem her ayın 1'inde ücretlerini alan kamu işçileri 31 Aralık'a kadar emeklilik talep dilekçesini verdikleri takdirde 2024 emeklisi olurlar.

Kamuda her ayın 14'ünde aylığını alan işçiler de var. Onlar da 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verdikleri takdirde 2024 emeklisi sayılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Gözler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yürütülen çalışma sonunda nasıl bir formül ortaya konulacağında...