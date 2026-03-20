Neredeyse her köşe başında var: İstanbul birinci sırada!

Türkiye'de en fazla esnafın faaliyet gösterdiği meslek kolu ocak ayı itibarıyla 194 bin 52 kişiyle "bakkallık, bayilik ve büfecilik" oldu. İşletmelerin üretim gücünü belgeleyen kapasite raporlarında ocak ayında hareketlilik yaşandı, toplam 346 kapasite raporu onaylanırken sektör bazında 140 raporla gıda ve tarım sektörü lider oldu.

Türkiye'de en fazla esnafın faaliyet gösterdiği meslek kolu ocak ayı itibarıyla 194 bin 52 kişiyle "bakkallık, bayilik ve büfecilik" oldu. Ocak ayı itibarıyla ülke genelinde 184 meslek dalında faaliyet gösteren toplam 2 milyon 256 bin 978 esnaf ve sanatkar, 2 milyon 542 bin 99 iş yerinde ekonomiye katkı sağlıyor.
İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA

İller bazında bakıldığında, Türkiye'nin en fazla esnaf ve sanatkara sahip ili 283 bin 449 kişiyle İstanbul olarak belirlendi. İstanbul'u sırasıyla İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa takip etti. Esnaf sayısının en az olduğu il ise 2 bin 178 ile Bayburt olarak kayıtlara geçti. Bayburt'un ardından en az esnafın bulunduğu iller Ardahan, Tunceli, Iğdır ve Gümüşhane oldu.
İLK SIRADA O MESLEKLER VAR

Esnafın en yoğun olduğu meslek kolları sıralamasında 194 bin 52 kişiyle ‘bakkallık, bayilik, büfecilik’ ilk sırada yer aldı. Bu meslek kolunu, 189 bin 392 esnafla ‘kara yolu ile yük taşımacılığı’, 139 bin 825 ile ‘lokantacılık’, 97 bin 864 ile ‘servis aracı işletmeciliği’ ve 85 bin 506 esnafla ‘taksicilik’ takip etti.
KADIN ESNAF SAYISI

Ülke genelindeki esnafın yüzde 19,25'ini (434 bin 573) kadınlar oluştururken, erkek esnaf sayısı 1 milyon 822 bin 405 (yüzde 80,75) olarak belirlendi. Esnaf sayısının toplam ülke nüfusuna oranı ise yüzde 2,65 olarak hesaplandı.

2026'nın ilk ayında esnaf dünyasında hareketlilik sürdü. Ocakta 27 bin 929 yeni iş yeri tescil edilerek açıldı, 12 bin 736 iş yeri ise terkin (kapanış) işlemi gerçekleştirdi. Yeni tescillerde de İstanbul 3 bin 311 yeni işletmeyle zirvede yer aldı.
GIDA VE TARIM ÖN PLANDA

Esnafın finansmana erişimi kapsamında, ocakta devlet bankaları ve kooperatifler aracılığıyla 16 bin 879 esnafa toplam 12 milyar 584 milyon lira kredi kullandırıldı.

Esnaf ve sanatkarlar ocakta 32,25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) alırken bu ülkeyi Moğolistan, Romanya, Suudi Arabistan ve Almanya izledi. Aynı dönemde esnafın ithalatı ise 41,14 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İşletmelerin üretim gücünü belgeleyen kapasite raporlarında da ocakta hareketlilik yaşandı. Toplam 346 kapasite raporu onaylanırken sektör bazında 140 raporla gıda ve tarım sektörü lider oldu. İl bazında ise en fazla kapasite raporu alan şehir 24 adetle Bursa olarak öne çıktı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurutunca fiyatı 3 katına çıkıyor! ‘Zorluğu yok’Kurutunca fiyatı 3 katına çıkıyor! ‘Zorluğu yok’
Tek tip taksi dönemi masada! Tek tip taksi dönemi masada!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Esnaf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Akaryakıta zam geldi!

Akaryakıta zam geldi!

